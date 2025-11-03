Подробно търсене

Езиковата интеграция е сред важните теми в законопроекта за промени в Закона за предучилищното и училищно образование, каза министър Красимир Вълчев

Една от важните теми в законопроекта за промяна на Закона за предучилищното и училищно образование е езиковата интеграция, посочи днес министърът на образованието Красимир Вълчев при посещението си в с. Търнава, община Бяла Слатина. По думите му тя ще се отнася за деца, които не знаят добре български език или изобщо не знаят, ако са живели преди това в друга държава.

„Ако едно дете постъпва на входа на първи клас или се връща от чужбина в шести, седми клас, ще започне само с български език. Ако нищо не знае - със 750-800 часа, или малко поназнайва, учило в българско неделно училище – с 500 часа, ако знае, но има нужда от сериозна подкрепа – с 250 часа, като идеята е лека-полека то да започне да се включва в останалите предмети – музика, изобразително изкуство, физическо и да наваксва, ако е възможно. При 800 часа няма да е възможно да навакса, тоест говорим за подготвителен клас за децата, които изобщо не знаят български. Това е практика и в други образователни системи“, обясни Вълчев.

Той свърза темата с езиковата интеграция и с темата за повтарянето. „Темата за повтарянето е тема, която много сме коментирали през годините. От една страна, ако детето не знае базови неща като български език, е по-добре да остане да повтаря, защото по-нагоре е обречено да натрупва образователни дефицити. И е по-добре за детето. От друга страна, ако едно дете остане да повтаря, с 50% се увеличава шанса за цялостно отпадане. Ако повтаря и следващите класове, то шансът му да отпадне клони към 100 процента“, каза министърът.

„И ако трябва да говорим кое е по-добро - изхвърляща или избутваща система, защото ние в момента имаме избутваща и едни деца с базови дефицити отиват в по-горни класове, по-лошото е изхвърлящата система. Ние имаме ученици, които научават в шести, седми, осми, дори в девети клас таблицата за умножение. Ако ги изхвърлим, ще я научат ли? Няма да я научат. От друга страна, ако отидат в по-горен клас, имат шанс да я научат. Колкото повече време в образователна среда - толкова по-добре“, заяви Красимир Вълчев, допълвайки, че трябва да се намери баланса между тези две системи.

„За някои ще е по-удобно да оставим да повтарят децата, но ако имаме 20 процента изключени от обществото, останалите процента колкото и добре да живеем, няма да чувстваме, че живеем в хармонично общество. Основна задача на образователната система е да няма изключени от обществото, а това се постига, като се опитаме ефективно да интегрираме всяко едно дете“, заяви образователният министър. Той посочи, че в тази връзка много са важни детските градини за децата, в чиито домове не се говори български език.

Министърът на образованието Красимир Вълчев откри днес в с. Търнава, община Бяла Слатина, нов физкултурен салон в Основно училище "Христо Ботев". Салонът е изграден със средства на министерството за близо 1,5 млн. лв. В тържеството участваха и народният представител Красен Кръстев, областният управител Николай Николов, кметът на община Бяла Слатина Иво Цветков, началникът на Регионалното управление на образованието Лорета Колева и др. На място министърът се срещна и с учители от общината. 

