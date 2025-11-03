Очаква се през януари да влезе в сила забраната на мобилни телефони в училищата, каза министър Красимир Вълчев

Подробно търсене

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова, Петра Куртева
Снимка: Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Бяла Слатина ,  
03.11.2025 15:50 | ОБНОВЕНА 03.11.2025 16:00
 (БТА)

Очаква се през януари да влезе в сила забраната за използването на мобилни телефони в училищата с приемането на второ четене на промените в Закона за предучилищното и училищното образование. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в село Търнава, община Бяла Слатина. По думите му към момента, преди окончателното влизане на закона, вече около 800 училища са приели забраната по решение на училищните ръководства.

Според министъра по-важното е дали учениците използват мобилните телефони през останалото време, когато са извън училище, защото в училище ще се забранят, но ако те продължат да прекарват средно по три часа на тях извън училище, това ще е за сметка на развитието на всички останали умения. Децата се пристрастяват, нарушава се концентрацията им, критичното мислене, уврежда се префронталната част от мозъка, което вече може да се види и на снимка от ЕЕГ изследванията, обясни Вълчев.

Той цитира изследване, направено в 88 страни, според което българските ученици са на второ място по прекарване на време пред екраните, използвайки го най-малко за образователни цели, а най-много за социални мрежи. „Затова и ние отваряме темата за ползването на социални мрежи. Дали ще стигнем до ограничение или не е въпрос на разговори", коментира образователният министър. По думите му има и обща европейска инициатива, подета от датското председателство, от датския министър-председател, така че рано или късно ще има ограничения. И в момента има ограничения в регистрациите в платформите - въпросът е как тези ограничения да бъдат по-ефективни, коментира Красимир Вълчев, като допълни, че по темата тепърва ще се говори.

Министърът цитира също думи на датския премиер, според когото сме дали на децата телефони да се чуваме с тях, а всъщност сме пуснали чудовище от клетка. Вълчев заяви, че усилията за ограничения на стоенето пред екраните трябва да са съвместни между образователната система и родителите.

Красимир Вълчев бе в Търнава за откриването на нов физкултурен салон в Основно училище "Христо Ботев". Салонът е изграден със средства на Министерството на образованието и науката и е на стойност близо 1,5 млн. лв. На място министърът се срещна и с учители от община Бяла Слатина. В тържеството участваха кметът на община Бяла Слатина Иво Цветков, народният представител Красен Кръстев (ГЕРБ-СДС), областният управител Николай Николов, началникът на Регионалното управление на образованието Лорета Колева и др.

 

/БИ/

