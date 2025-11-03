ФИФПро обяви идеалния си отбор за 2025 година

site.btaФИФПро обяви идеалния си отбор за 2025 година
Съюзът на професионалните футболисти (FIFPro) определи идеалния си отбор за календарната 2025 година.
Членовете на организацията, които са над 25 хиляди, ежегодно избират селекция от 11-е най-добри футболисти за изминалите 12 месеца.
Съставът включва четирима играчи на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен (Франция) - защитниците Ашраф Хакими и Нуно Мендеш, полузащитника Витиня и нападателя Усман Дембеле.
По двама представители имат испанските грандове Барселона (Педри и Ламин Ямал) и Реал Мадрид (Джуд Белингам и Килиан Мбапе). Единайсеторката допълват настоящият страж на Манчестър Сити Джанлуиджи Донарума, който до лятото пазеше вратата на Пари Сен Жермен, защитникът на английския шампион Ливърпул - Върджил ван Дайк, както и халфът на световния клубен първенец Челси - Коул Палмър.
/ДВ/
