Агентът на Фюлкруг говори за потенциално напускане на Уест Хям

Агентът на Никлас Фюлкруг, Торстен Вирт, говори открито за потенциалното напускане на нападателя от отбора от Висшата лига Уест Хям.

„Поглеждайки назад, трябва да се каже, че трансферът не се получи. Няма смисъл да се подслажда“, каза той в подкаста TOMorrow Business.

На въпроса дали Фюлкруг може да напусне Англия, Вирт отговори: „Това винаги трябва да се прави в консултация с клуба. Но нека го кажем така: мисля, че може да има смисъл да се направи промяна там“.

Фюлкруг премина от Борусия Дортмунд в Уест Хям през 2024 г. за 27 милиона евро, но времето му там беше помрачено от контузии.

Вирт също говори за „негативен импулс“. В първия си сезон в Англия Фюлкруг отбеляза 3 гола в 18 мача от първенството. Този сезон той не успя да се разпише в шест срещи от Висшата лига, преди да бъде отново извън игра през октомври с разкъсан мускул.

Фюлкруг беше най-добрият нападател на Германия по време на Евро 2024, но напоследък не е бил викан от треньора Юлиан Нагелсман.