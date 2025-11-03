Изложбата „Спомени от античността“ ще бъде открита в бургаския исторически музей

Изложбата „Спомени от античността. Лесескепра – жрицата от Αγχίαλοσ – Ulpia Anchialos“ ще бъде открита на 6 ноември в Археологическата експозиция на Регионалния исторически музей – Бургас по повод петдесетгодишнината от спасителното археологическо проучване на богат гроб на аристократка в некропола на Анхиало, съобщават от културната институция в морския град.

Сред откритите находки е голяма група култови предмети, които свидетелстват, че знатната дама, чието име се предполага, че е Лесескепра, е изпълнявала приживе религиозни обреди. Златните накити се смятат за едни от най-изящните творения на ювелирното изкуство в древна Тракия по време на прехода от късния елинизъм към ранната римска империя.

Гост на откриването ще бъде д-р Антон Карабашев, директор на Археологическия музей в Поморие, който ще изнесе лекция с презентация на тема „Състояние на археологическите проучвания в некропола на античния Анхиалос“. В презентацията ще бъдат представени основните резултати от проведените през годините проучвания в некропола на Анхиало, както и въпроси, свързани с историческата топография, характера и структурата на района, хронологията на паметника, погребалния обред и материалната и духовна култура на жителите на древния град.

„Новите археологически открития през последните години задълбочиха познанията ни за изграждането и развитието на Ulpia Anchialos при днешно Поморие като значителен икономически и културен център през римската и късноантичната епоха“, се посочва в съобщението на музея. Проучванията в некропола чрез разкопки и случайни находки дават богат материал за гробните съоръжения, начина на погребенията, ритуалите и погребалните дарове. Наред с плоските гробове в некропола се срещат и могилни, като последните са по-рядко застъпени. Един от най-забележителните паметници в района е античната куполна гробница – хероон, отнасяна към периода II–IV в. сл. Хр., в чиято архитектурна концепция се преплитат тракийски погребални традиции с римско култово строителство.

БТА припомня, че Регионалният исторически музей откри на 1 ноември гостуващата триезична изложба с постери „Египетските култове край Черно море / Cultes égyptiens en Mer Noire / Egyptian Cults around the Black Sea“ на Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките в Етнографския музей. Тя ще остане достъпна за посетители през целия месец.