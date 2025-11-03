Подробно търсене

Боян Денчев
Локомотив София победи Берое като гост
Локомотив София победи Берое като гост
снимка: БТА
Стара Загора,  
03.11.2025 17:55
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 14-ия кръг на efbet Лига:

Берое (Стара Загора) - Локомотив (София) – 1:3 (0:0)
голмайстори: 0:1 Факундо Костантини 49-автогол, 0:2 Патрик-Габриел Галчев 62, 1:2 Валбуена 77, 1:3 Октавио 90+4

по-късно днес:
Ботев (Враца) - ЦСКА 1948
 
от неделя:
Черно море (Варна) - Лудогорец (Разград)    - 0:0

Арда (Кърджали) - Левски               0:3 - (0:1)
голмайстори: 0:1 Мустафа Сангаре 19, 0:2 Майкон 50, 0:3 Емил Виячки 85-автогол

ЦСКА - Монтана                          - 3:1 (2:1)
голмайстори: 1:0 Бруно Жордао 12, 1:1 Филип Ежике 35, 2:1 Леандро Годой 42 от дузпа, Леандро Годой 90+6 от дузпа

от събота:
Добруджа (Добрич) - Спартак (Варна)     - 2:0 (1:0)

Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив) - прекратен в 40-ата минута при резултат 1:1.  
 
Септември - Славия  - 0:1 (0:0) 
голмайстори: 0:1 Илиян Стефанов 70

временно класиране:
 1. Левски             14  11  2  1  28:7   35 точки
 2. ЦСКА 1948          13   9  2  2  25:14  29
 3. Лудогорец          13   6  6  1  22:9   24
 4. Черно море         14   6  6  2  19:10  24
 5. Локомотив Пловдив  13   6  6  1  17:13  24
 6. ЦСКА               14   4  7  3  18:12  19
 7. Ботев Враца        13   4  5  4  12:13  17
 8. Локомотив София    14   3  7  4  15:14  16
9. Спартак Варна       14   3  7  4  16:17  16
10. Славия             14   3  6  5  14:18  15
11. Берое              13   3  5  5  14:23  14
12. Арда Кърджали      14   3  4  7  12:17  13
13. Монтана            14   3  4  7  11:24  13  
14. Ботев Пловдив      13   3  2  8  14:22  11
15. Септември София    14   3  2  9  14:27  11
16. Добруджа           14   3  1 10  10:21  10

/БД/

