Локомотив София победи Берое като гост

Първенство на България по футбол, мачове от 14-ия кръг на efbet Лига: Берое (Стара Загора) - Локомотив (София) – 1:3 (0:0) голмайстори: 0:1 Факундо Костантини 49-автогол, 0:2 Патрик-Габриел Галчев 62, 1:2 Валбуена 77, 1:3 Октавио 90+4 по-късно днес: Ботев (Враца) - ЦСКА 1948 от неделя: Черно море (Варна) - Лудогорец (Разград) - 0:0 Арда (Кърджали) - Левски 0:3 - (0:1) голмайстори: 0:1 Мустафа Сангаре 19, 0:2 Майкон 50, 0:3 Емил Виячки 85-автогол ЦСКА - Монтана - 3:1 (2:1) голмайстори: 1:0 Бруно Жордао 12, 1:1 Филип Ежике 35, 2:1 Леандро Годой 42 от дузпа, Леандро Годой 90+6 от дузпа от събота: Добруджа (Добрич) - Спартак (Варна) - 2:0 (1:0) Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив) - прекратен в 40-ата минута при резултат 1:1. Септември - Славия - 0:1 (0:0) голмайстори: 0:1 Илиян Стефанов 70 временно класиране: 1. Левски 14 11 2 1 28:7 35 точки 2. ЦСКА 1948 13 9 2 2 25:14 29 3. Лудогорец 13 6 6 1 22:9 24 4. Черно море 14 6 6 2 19:10 24 5. Локомотив Пловдив 13 6 6 1 17:13 24 6. ЦСКА 14 4 7 3 18:12 19 7. Ботев Враца 13 4 5 4 12:13 17 8. Локомотив София 14 3 7 4 15:14 16 9. Спартак Варна 14 3 7 4 16:17 16 10. Славия 14 3 6 5 14:18 15 11. Берое 13 3 5 5 14:23 14 12. Арда Кърджали 14 3 4 7 12:17 13 13. Монтана 14 3 4 7 11:24 13 14. Ботев Пловдив 13 3 2 8 14:22 11 15. Септември София 14 3 2 9 14:27 11 16. Добруджа 14 3 1 10 10:21 10