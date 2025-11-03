Заместник-министър Емилия Лазарова откри в МОН изложбата "Ново училище за нови времена" на Националния музей на образованието в Габрово

Заместник-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова откри в МОН мобилната изложба „Ново училище за нови времена“, подготвена от Националния музей на образованието в Габрово. Това съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

Тя е посветена на 190-годишнината от създаването на Габровското училище и на 165 години от обявяването на Габрово за град.

Изложбата разказва за създаването на новобългарското училище през Възраждането. То е открито на 2 (14) януари 1835 г. - събитие, което бележи началото на новобългарската просвета и превръща Габрово в културен и образователен център от национално значение.

„Изложбата напомня, че образованието винаги е двигател на развитието“, каза Емилия Лазарова. По думите й Националният музей на образованието е пазител на приемствеността, а днес помага и с обучения на учители. Музеят работи и по Националната програма на МОН "България - образователни маршрути“ и посреща ученици от цялата страна.

Експозицията представя "Рибния буквар" на д-р Петър Берон, който е първият учебник на говорим български език. От фотосите може да се научи за делото на Васил Априлов, за първия български учител Неофит Рилски и ролята на Габровското училище, за школата за подготовка на учители и за училищните реформи. Могат да се видят първите училищни печати, които се съхраняват в музея, както и други експонати.

„Ново училище за нови времена” е не просто изложба - тя е символ на непреходния стремеж към знание“, подчерта директорът на Националния музей на образованието Любка Тинчева. Тя представи основните нововъведения и личности, които полагат основите на европейското образование у нас.

Сред гостите на откриването бяха заместник-областният управител на Габрово Иван Любомир, Павлина Макашелова, директор на дирекцията „Образование“ в Община Габрово, началникът на Регионалното управление Георги Маринов и експерти от МОН.