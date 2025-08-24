Подробно търсене

Пожарът в района на симитлийското село Сенокос е локализиран

Кореспондент на БТА в Благоевград Мария Спасова
Пожарът в района на симитлийското село Сенокос е локализиран
Пожарът в района на симитлийското село Сенокос е локализиран
Снимка: Красимир Николов/БТА, Архив
Благоевград,  
24.08.2025 14:31
 (БТА)

Пожарът, който избухна в района на симитлийското село Сенокос, вече е локализиран. Работи се все още по потушаването, като разрастването му е предотвратено, съобщи за БТА инж. Благой Кишев, директор на Държавно горско стопанство – Симитли.

По думите му пожарът е обхванал между осем и десет декара борова гора. Огънят е далеч от населените места и няма опасност. „Да се надяваме до довечера всичко да бъде наред и да не се появи силен вятър“, посочи Кишев.

Той допълни, че по цялата периферия на пожара има хора. В помощ при гасенето са се включили горски служители, доброволци, както и екипи на пожарната служба от община Симитли.

По-рано днес, при избухването на пожара, пламъците са обхванали труднодостъпната местност Негован, което е затруднило гасенето.

/ТНП/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:45 на 24.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация