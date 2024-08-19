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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 19.08.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 19.08.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 19.08.2024
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
19.08.2024 17:21
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.18636

0.842914

Бразилски реал

BRL

10

3.24808

3.07874

Канадски долар

CAD

1

1.29542

0.77195

Швейцарски франк

CHF

1

2.04949

0.487926

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.48051

4.03143

Чешка крона

CZK

100

7.76709

12.8748

Датска крона

DKK

10

2.62119

3.81506

Британска лира

GBP

1

2.29442

0.43584

Хонконгски долар

HKD

10

2.27316

4.39916

Унгарски форинт

HUF

1000

4.97565

200.979

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.1363

8800.49

Израелски шекел

ILS

10

4.78116

2.09154

Индийска рупия

INR

100

2.11193

47.3501

Исландска крона

ISK

100

1.28758

77.6651

Японска йена

JPY

100

1.21314

82.4307

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.32503

754.7

Мексиканско песо

MXN

100

9.46739

10.5626

Малайзийски рингит

MYR

10

4.04298

2.47342

Норвежка крона

NOK

10

1.66673

5.99977

Новозеландски долар

NZD

1

1.07641

0.929014

Филипинско песо

PHP

100

3.12543

31.9956

Полска злота

PLN

10

4.58169

2.1826

Румънска лея

RON

10

3.9295

2.54485

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.70263

5.87327

Сингапурски долар

SGD

1

1.35221

0.73953

Тайландски бат

THB

100

5.13975

19.4562

Турска лира

TRY

100

5.25171

19.0414

Щатски долар

USD

1

1.77142

0.564519

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.93054

10.0699

Злато (в трой унции)

XAU

1

4416.89

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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