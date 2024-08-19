Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 19.08.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 19.08.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.18636
|
0.842914
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.24808
|
3.07874
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.29542
|
0.77195
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.04949
|
0.487926
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.48051
|
4.03143
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.76709
|
12.8748
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62119
|
3.81506
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.29442
|
0.43584
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.27316
|
4.39916
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.97565
|
200.979
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.1363
|
8800.49
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.78116
|
2.09154
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.11193
|
47.3501
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.28758
|
77.6651
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.21314
|
82.4307
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.32503
|
754.7
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.46739
|
10.5626
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.04298
|
2.47342
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.66673
|
5.99977
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.07641
|
0.929014
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.12543
|
31.9956
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.58169
|
2.1826
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.9295
|
2.54485
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.70263
|
5.87327
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.35221
|
0.73953
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.13975
|
19.4562
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.25171
|
19.0414
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.77142
|
0.564519
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.93054
|
10.0699
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
4416.89
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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