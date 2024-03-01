Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 01.03.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 01.03.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.17559
|
0.850637
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.64513
|
2.74339
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.3324
|
0.750525
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.04115
|
0.48992
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.51273
|
3.97974
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.72048
|
12.9526
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62376
|
3.81132
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.28517
|
0.437604
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.31049
|
4.32809
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.9735
|
201.066
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.15048
|
8692.02
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.07718
|
1.9696
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.18252
|
45.8186
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.30825
|
76.438
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.20122
|
83.2487
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.35426
|
738.411
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.06249
|
9.41185
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.8112
|
2.62385
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.70919
|
5.85072
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.10101
|
0.908257
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.22361
|
31.0211
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.52948
|
2.20776
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93567
|
2.54086
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.74709
|
5.7238
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.34301
|
0.744596
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.02991
|
19.8811
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.77036
|
17.3299
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.80878
|
0.552859
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.43214
|
10.602
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3707.59
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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