Подробно търсене

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 01.03.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 01.03.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 01.03.2024
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
01.03.2024 18:17
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.17559

0.850637

Бразилски реал

BRL

10

3.64513

2.74339

Канадски долар

CAD

1

1.3324

0.750525

Швейцарски франк

CHF

1

2.04115

0.48992

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.51273

3.97974

Чешка крона

CZK

100

7.72048

12.9526

Датска крона

DKK

10

2.62376

3.81132

Британска лира

GBP

1

2.28517

0.437604

Хонконгски долар

HKD

10

2.31049

4.32809

Унгарски форинт

HUF

1000

4.9735

201.066

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.15048

8692.02

Израелски шекел

ILS

10

5.07718

1.9696

Индийска рупия

INR

100

2.18252

45.8186

Исландска крона

ISK

100

1.30825

76.438

Японска йена

JPY

100

1.20122

83.2487

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.35426

738.411

Мексиканско песо

MXN

10

1.06249

9.41185

Малайзийски рингит

MYR

10

3.8112

2.62385

Норвежка крона

NOK

10

1.70919

5.85072

Новозеландски долар

NZD

1

1.10101

0.908257

Филипинско песо

PHP

100

3.22361

31.0211

Полска злота

PLN

10

4.52948

2.20776

Румънска лея

RON

10

3.93567

2.54086

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.74709

5.7238

Сингапурски долар

SGD

1

1.34301

0.744596

Тайландски бат

THB

100

5.02991

19.8811

Турска лира

TRY

100

5.77036

17.3299

Щатски долар

USD

1

1.80878

0.552859

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.43214

10.602

Злато (в трой унции)

XAU

1

3707.59

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

Свързани новини

01.03.2024 09:34

Еврото остава над 1,08 долара

Курсът на еврото е над 1,08 долара за пореден ден, съобщиха германски финансови издания. В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0810 долара или приблизително на равнището си от

news.modal.header

news.modal.text

Към 19:02 на 01.03.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация