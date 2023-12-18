Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 18.12.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 18.12.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.20544
|
0.829573
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.62627
|
2.75765
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.34108
|
0.745668
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.06311
|
0.484705
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.51092
|
3.9826
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.96899
|
12.5486
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62355
|
3.81163
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.26729
|
0.441055
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.29733
|
4.35288
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.07349
|
197.103
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.15626
|
8648.57
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.9049
|
2.03878
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.15424
|
46.4201
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.29783
|
77.0517
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.25414
|
79.7359
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.37754
|
725.932
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.03781
|
9.63568
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.81633
|
2.62032
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.72343
|
5.80238
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.11672
|
0.89548
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.20807
|
31.1714
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.50133
|
2.22157
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.9363
|
2.54046
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.75489
|
5.69836
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.34523
|
0.743367
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.11756
|
19.5406
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
6.16423
|
16.2226
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.79138
|
0.558229
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.66673
|
10.3448
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3621.63
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/СЛС/
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