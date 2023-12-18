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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 18.12.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 18.12.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 18.12.2023
Снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
18.12.2023 18:22
 (БТА)
 

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.20544

0.829573

Бразилски реал

BRL

10

3.62627

2.75765

Канадски долар

CAD

1

1.34108

0.745668

Швейцарски франк

CHF

1

2.06311

0.484705

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.51092

3.9826

Чешка крона

CZK

100

7.96899

12.5486

Датска крона

DKK

10

2.62355

3.81163

Британска лира

GBP

1

2.26729

0.441055

Хонконгски долар

HKD

10

2.29733

4.35288

Унгарски форинт

HUF

1000

5.07349

197.103

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.15626

8648.57

Израелски шекел

ILS

10

4.9049

2.03878

Индийска рупия

INR

100

2.15424

46.4201

Исландска крона

ISK

100

1.29783

77.0517

Японска йена

JPY

100

1.25414

79.7359

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.37754

725.932

Мексиканско песо

MXN

10

1.03781

9.63568

Малайзийски рингит

MYR

10

3.81633

2.62032

Норвежка крона

NOK

10

1.72343

5.80238

Новозеландски долар

NZD

1

1.11672

0.89548

Филипинско песо

PHP

100

3.20807

31.1714

Полска злота

PLN

10

4.50133

2.22157

Румънска лея

RON

10

3.9363

2.54046

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.75489

5.69836

Сингапурски долар

SGD

1

1.34523

0.743367

Тайландски бат

THB

100

5.11756

19.5406

Турска лира

TRY

100

6.16423

16.2226

Щатски долар

USD

1

1.79138

0.558229

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.66673

10.3448

Злато (в трой унции)

XAU

1

3621.63

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/СЛС/

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