Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 16.10.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 16.10.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.17397
|
0.851811
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.66741
|
2.72672
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.362
|
0.734214
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.05769
|
0.485982
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.53813
|
3.93991
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.9299
|
12.6105
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62204
|
3.81382
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.2599
|
0.442497
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.3741
|
4.21212
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.05317
|
197.896
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.18187
|
8461.17
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.65065
|
2.15024
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.22934
|
44.8563
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.33686
|
74.8021
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.24148
|
80.549
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.37031
|
729.762
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.03303
|
9.68026
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.91887
|
2.55176
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.69821
|
5.88855
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.0989
|
0.910001
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.26985
|
30.5824
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.37223
|
2.28716
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93923
|
2.53857
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.69519
|
5.89904
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.35567
|
0.737643
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.11716
|
19.5421
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
6.65681
|
15.0222
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.85598
|
0.538799
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.87449
|
10.1271
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3562.31
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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