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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 16.10.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 16.10.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 16.10.2023
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
16.10.2023 17:57
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.17397

0.851811

Бразилски реал

BRL

10

3.66741

2.72672

Канадски долар

CAD

1

1.362

0.734214

Швейцарски франк

CHF

1

2.05769

0.485982

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.53813

3.93991

Чешка крона

CZK

100

7.9299

12.6105

Датска крона

DKK

10

2.62204

3.81382

Британска лира

GBP

1

2.2599

0.442497

Хонконгски долар

HKD

10

2.3741

4.21212

Унгарски форинт

HUF

1000

5.05317

197.896

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.18187

8461.17

Израелски шекел

ILS

10

4.65065

2.15024

Индийска рупия

INR

100

2.22934

44.8563

Исландска крона

ISK

100

1.33686

74.8021

Японска йена

JPY

100

1.24148

80.549

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.37031

729.762

Мексиканско песо

MXN

10

1.03303

9.68026

Малайзийски рингит

MYR

10

3.91887

2.55176

Норвежка крона

NOK

10

1.69821

5.88855

Новозеландски долар

NZD

1

1.0989

0.910001

Филипинско песо

PHP

100

3.26985

30.5824

Полска злота

PLN

10

4.37223

2.28716

Румънска лея

RON

10

3.93923

2.53857

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.69519

5.89904

Сингапурски долар

SGD

1

1.35567

0.737643

Тайландски бат

THB

100

5.11716

19.5421

Турска лира

TRY

100

6.65681

15.0222

Щатски долар

USD

1

1.85598

0.538799

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.87449

10.1271

Злато (в трой унции)

XAU

1

3562.31

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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