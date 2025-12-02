Форум в Стара Загора представи ролята на жените в регионалната трансформация и справедливия преход

Посолството на Федерална република Германия в София и Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) организираха дискусионен форум „Жените в регионалната трансформация и справедливия преход“, който се проведе в Стара Загора. Фокусът бе ролята на жените, които са силно засегнати от трансформацията и същевременно са ключов ресурс за развитието на различни сектори.

Матиас Денер, ръководител на икономическия отдел на Посолството на Федерална република Германия в София посочи, че всички предизвикателства на справедливия преход изискват диалог и като чуждестранно представителство Посолството иска да види и разбере всяка гледна точка. Според думите му е важно да бъдат разглеждани всички групи, засегнати от структурните промени. „Жените имат различни професии и предизвикатеслтва и техният случай трябва да се разлежда отделно. Надявам се форумът да спомогне за прехода и икономическите ползи от него, особено за жените“, каза Матиас Денер.

Той подчерта, че темата за климатичните промени е основна и за Германия, а в Европейския съюз опазването на климата е обща дейност, като е поставено за цел до 2050 година да се намалят емисиите от въглерод с 55 процента, спрямо 1990 година. „Трябва да имаме диалог и за да постигнем целите - да имаме промени в структурите. Процесите на промяна все още протичат и нямаме краен резултат. Искаме да премахнем замърсяването от въглищата и спрем този добив на енергия до 2038 година. За някои промените може да са бързи, за други бавни, но те дават възможност за планиране, оценки и нагласи“, допълни ръководителят на икономическия отдел на Посолството на Федерална република Германия.

Пред присъстващите говори и Патрик Юнг, заместник-управител на ГБИТК, който подчерта, че и в Германия икономиката и индустрията се променят изключително много и въпросът пред представляваната от него камара е къде точно да се намери подходящото място, за да останат немските компании конкурентноспособни на световно равнище. „Виждаме, че секторите, които се насочват към България не са традиционните като текстилната индустрия и автомобилостроенето. По-скоро говорим за висококвалифицирана работна ръка. Ролята на мъжа и жената в класическия смисъл на разпределение на труда вече не важи. Вече става въпрос за чиста квалификация на даден човек и неговите конкретни умения. Голямата тема в Германия и България е дигитализацията, което всъщност е нещо което води до трансформация“, посочи Патрик Юнг.

Той допълни, че вижда по-добро и чисто бъдеще за регионите в преход с помощта на дигитализацията и посочи, че има хора, за които това ще бъде сложно, но точно липсата на работна ръка на европейско равнище ще помогне за трансформацията на регионите като нещо положително.

Росица Райкова, ръководител на Invest Stara Zagora коментира пред присъстващите, че темата за жените в процеса на трансформация се засяга рядко и това е потенциал, който не е усвоен достатъчно и представялва около 400 милиарда евро инвестиции в европейската икономика само с доброто активиране в този процес. „В Стара Загора жените представялвват по-голямата част от населението, но са по-малко икономически активни, което означава че е трудов ресурс, който трябва да бъде обхванат и въвлечен в роля максимално плавно“, каза тя.

Форумът продължи със сравнителен анализ, представен от Калина Цолова, експерт от Центъра за изследване на демокрацията и дискусионна част, в който участваха Росица Райкова, инж. Александър Загоров, конфедерален секретар на Конфедерация на труда „Подкрепа“, Виолета Иванова, зам.-директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучения при КНСБ, д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора (АРИР) и Ремина Алексиева от Net-Zero Lab на Софийския университет.