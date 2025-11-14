Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Търговище Боряна Димитрова
Снимка: кореспондент на БТА в Търговище Боряна Димитрова, архив
Търговище,  
14.11.2025 10:19
 (БТА)

По започнато строителство на нови жилищни сгради област Търговище е на 25-о място в страната. Данните са за третото тримесечие на годината, информират от Териториалното статистическо бюро - Североизток в Търговище.

През периода в региона е започнал строежът на девет жилищни сгради с 12 жилища в тях и с 1584 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на осем други сгради с 2643 кв. м РЗП. 

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 80 процента, жилищата със 140 на сто, както и разгънатата им застроена площ - с 31,8 на сто. 

Броят на започнатите други видове сгради нараства със 100 процента, докато тяхната обща застроена площ намалява с 61,6 процента, уточни главният експерт в институцията Боян Бончев. 

От статистическото бюро посочват, че по започнато строителство на нови жилищни сгради област Търговище е на 25-о място в страната. През второто тримесечие по започнато строителство на нови жилищни сгради областта бе на 26-о място в страната.

