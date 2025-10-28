Привличането на нови приемни семейства към каузата за по-добро бъдеще на деца в риск обсъждат в Търговище. Информационната среща се реализира по инициатива на Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ), а координатор за Търговище е екипът на Клуба на нестопанските организации. Идеята е събитието да даде възможност за пряк контакт и комуникация между приемни родители, социални работници, учители, младежи, активни граждани, хора с отношение към темата за приемната грижа, каза програмният директор на НАПГ Гинка Илиева.

Под мотото „Детството няма втори шанс. Няма чужди деца“ Илиева посочи, че подобни събития ще се проведат в няколко града в страната – градове с традиции в приемната грижа или такива, в които услугата е твърде слабо застъпена.

„Идеята ни е да запознаем обществото с приемната грижа - да разкажем кой и как може да бъде приемен родител, на какви изисквания трябва да отговаря, как може да кандидатства, какво е заплащането. Но в същото време ще говорим и за това какви деца се настаняват в приемни семейства, ще диференцираме разликите между приемна грижа и осиновяване“, каза за БТА Илиева. Тя посочи, че в България има деца, които биха могли да ползват услугата приемна грижа, но няма достатъчен брой обучени и мотивирани семейства. По думите ѝ София е градът, в който има най-осезаема нужда от приемни семейства. Необходими са около 400 семейства, а има около 30.

За БТА директорът на Регионалната дирекция „Социалната подпомагане“ в Търговище Гергана Георгиева каза, че в областта към момента има 58. В областния град те са най-много – 46, в Омуртаг и в Попово има по шест приемни семейства. В тях са настанени общо 16 деца.

От 16:00 часа в малката зала на читалище „Напредък“ ще започне общностна среща, в която разговорът продължава. Всички заедно ще поговорим за приемното родителство и децата в приемната грижа – за техните мечти, трудности, но и за силата, която носят, каза в анонс Гинка Илиева и покани хората с отношение по темата да вземат участие в срещата.