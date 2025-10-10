Община Ямбол обяви търг за атракционно влакче и търговски терени

На 22 октомври Община Ямбол организира търг с тайно наддаване за общински терен под наем за извършване на дейност с атракционно влакче, съобщиха от пресцентъра на местната власт. Предлагат се и терени за търговска дейност в паркови пространства и други пешеходни зони.

Възможност туристическо влакче отново да се движи в центъра и в градския парк на Ямбол беше дадена с решение на Общинския съвет от заседанието през месец юли. Предвиденият маршрут за атракцията е с начало от Културно-информационен център „Безистен“, след това по улица „Цар Освободител“ и по цялата дължина на централната алея в парка до Лятното кино и обратно.

От Общината поставят условие към участниците в търга да предложат електрическа или хибриден тип композиция от влекач с два вагона с по 18 или 24 седящи места. Допълнително изискване е тя да бъде оборудвана с платформа и място за инвалиди, а по възможност и със стойка за велосипеди, посочват от общинския пресцентър.

Определената началната тръжна цена за експлоатация на панорамно влакче по обществени територии е 600 лв. без ДДС на месец, а срокът на договора ще бъде за пет години.

От Общината предлагат още няколко терена за развиване на търговска дейност. Единият от тях е в района на изградения миналата година парк за екстремни спортове. Друг е в близост до паметника „Плодородие” до пешеходна и велоалея покрай река Тунджа. Пълният списък с отдавани под наем терени и условията за участие са публикувани на официалната интернет страница на местната администрация.

Тръжната документация за всички обекти ще се продава в Центъра за административно обслужване в сградата на Общината. Оглед на обектите може да бъде извършен до 21 октомври, допълват от пресцентъра на местната власт.