Столичният район "Сердика" обяви дарителската кампания "Нов живот за къщата на Райна Княгиня"

Столичният район "Сердика“ обявява начало на дарителска кампания за последния етап от възстановяването на къщата на Райна Княгиня, съобщават от екипа на района. С даренията, които ще се съберат в рамките на кампанията, ще се направи постоянна обществена експозиция, пространство за културни и образователни събития, място за работилници за деца и ученици.

Дарителската кампания е за финалния етап от възстановяването на последния дом на Райна Попгеоргиева Футекова – Дипчева, по-позната на поколения българи като Райна Княгиня. Къщата се намира на ул. „Софроний Врачански“ 119 в столичния квартал “Банишора” и е възстановена благодарение на усилията на активни граждани, общественици и институции, се посочва още в съобщението. Район „Сердика“ поставя следващата цел – да превърне къщата в историческо средище на памет, знание и вдъхновение.

Кампанията ще е активна до 20 декември 2025 г., а събраните средства ще бъдат използвани за създаване на постоянна обществена експозиция с фотографии, документи и артефакти, посветени на живота и делото на Райна Княгиня и синовете ѝ, както и за оборудване на пространство за културни и образователни събития на втория етаж. Ще бъде обособено и място за работилници за деца и ученици на третия етаж.

Кампанията стартира символично със засаждане на три дървета в двора на къщата от ученици от 48. ОУ „Йосиф Ковачев“, като знак за приемственост между поколенията. Къщата ще бъде на разположение на ученици и деца за образователни беседи и културни събития, посочват от екипа.

Райна Попгеоргиева е първата българска дипломирана акушерка, която активно и всеотдайно практикува своята професия в кварталите “Банишора” и “Орландовци”.

„Символът на Райна Княгиня не е само знамето на свободата, а и жената, майката, професионалистът и общностният лидер. С възстановяването на дома ѝ искаме да пренесем този пълнокръвен образ в съвременната култура, да запознаем обществото с достойните й синове и да вдъхновим следващите поколения“, сподели кметът на район „Сердика“ Момчил Даскалов. Финансовите резултати от кампанията ще бъдат обявени на 18 януари 2026 г., когато се навършват 170 години от рождението на Райна Попгеоргиева.

Район „Сердика“ кани всички граждани, организации и компании да се включат в дарителската кампания и да станат част от съхраняването на българската история и дух.

За повече подробности как можете да се включите в кампанията вижте тук: https://serdika.egov.bg/wps/portal/municipality-serdika/actual/news/rayna2025