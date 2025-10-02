В Ямбол бяха представени проекти за над 32,5 млн. лева, с които ще се кандидатства по няколко европейски програми

Проекти с общ прогнозен бюджет от 32 509 430 лева бяха представени днес в Ямбол по време на обществена дискусия в Областния информационен център (ОИЦ). Те са част от нова Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) с водещ партньор Община Ямбол, с която ще се кандидатства за финансиране по няколко европейски програми.

Начало на общественото обсъждане дадоха заместник-кметът на Община Ямбол Васил Александров и управителят на ОИЦ-Ямбол Станислава Иванова. Планираните инвестиции в образователна инфраструктура, здравеопазването, в сферата на екологията и други области представи началникът на отдел „Европейско финансиране и програми" в Община Ямбол Галина Караджова.

Най-много средства се планират по програма „Развитие на регионите”. Общо 30 445 230 лв. са заложени за основен ремонт на сградите на Основно училище „Любен Каравелов“, на детските градини (ДГ) „Червена шапчица” и „Валентина”, както и на яслената сграда към ДГ „Щастливо детство” в Ямбол. Към тази сума влиза закупуване на специализирано медицинско оборудване за диагностика на сърдечно-съдови и онкологични заболявания. Апаратурата ще се ползва за нуждите на областната Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон” в Ямбол. Лечебното заведение е сред партньорите на Общината в разработената концепция.

По програма „Образование” се кандидатства за 1 000 000 лева, които да се вложат в мерки за преодоляване на сегрегацията на уязвими групи ученици и за ограмотяване на възрастни. Ще се работи и за реинтеграция в образователната система на младежи, навършили 16 години, които са останали без основно или начално образование.

Полови милион лева е бюджетът по програма „Околна среда”. Те ще се използват за осигуряване на проводимост на река Тунджа в рамките на града и за извършване на анализи и проучвания на речното корито.

За финансиране от 500 000 лева ще се кандидатства и по програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, беше обявено още на срещата в ОИЦ – Ямбол. Средствата ще се инвестират за оборудване на специализирани лаборатории в Тракийския университет в Стара Загора и във Факултет „Техника технологии” в Ямбол, който е в структурата на висшето учебно заведение. Предвидени са и мерки за насърчаване на научни изследвания и обмен на знания.

Тракийският университет също е сред партньорите в разработването и бъдещата реализация на концепцията за интегрирани териториални инвестиции. На 8 октомври висшето учебно заведение ще бъде домакин на друга дискусионна среща за представяне на проектите. Началото на общественото обсъждане там е в 11:00 часа, беше обявено на събитието днес в Областния информационен център в Ямбол.

Концепцията с водещ партньор Община Ямбол е озаглавена „Инвестиции в качествено образование, здравословен начин на живот и чиста околна среда в област Ямбол“. Мнения и препоръки по заложените в нея дейности могат да бъдат дадени до 10 октомври чрез попълване на онлайн анкета или изпратени на електронната поща на ОИЦ – Ямбол.