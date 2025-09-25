Общинските съветници в Каспичан гласуваха точките, включени в дневния ред на днешното им заседание. Всички докладни записки бяха внесени за разглеждане от тях от кмета на общината Златин Ценков, с изключение на една – от заместник-председателя на Съвета Александър Александров, който им предложи да одобрят създаването на временна комисия за изготвяне на проект на Етичен кодекс на администрацията.

След гласуване бе определено, че председател на тази комисия ще бъде председателят на Съвета Десислава Вълчева, а членове - съветниците Борислав Дочев и Тодор Тодоров.

Общинските съветници гласуваха всички докладни записки, внесени за разглеждане от кмета Златин Ценков, като за всички тях той им предоставяше допълнителна информация и им разясняваше мотивите си да бъдат одобрени от тях. По първите две точки в дневния ред, които бяха приети на днешното заседание на Общинския съвет в Каспичан, свързани с приемането на годишния отчет за състоянието на дълга на Общината към края на 2024 година, както и приемането на годишния отчет за изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на местната администрация за миналата година, Ценков отбеляза: „Към 31 декември 2024 г. сме задължени да внесем докладна записка в Общинския съвет за приемане на решение независимо, че към края на м.г. Общината няма дълг, а към края на 2024 г. общият бюджет на администрацията е в размер на над 14 млн. лева“. Той продължи да дава разяснения и да предоставя допълнителна информация на общинските съветници в Каспичан и по всички докладни записки, внесени за разглеждане от него на заседанието на Съвета днес.

Общинският съвет в града днес прие и одитиран доклад на Сметната палата за заверка на консолидирания годишен финансов отчет на Общината за 2024 година, а след продължителен дебат – актуализация на разчет на финансиране на капиталовите разходи за т.г.

Преди гласуването на тази докладна записка председателят на Общинския съвет в Каспичан Десислава Вълчева се обърна към общинските съветници в залата с думите: „Представям на вашето внимание проекта на решение. На основание член 21, алинея 1, точка 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 124, алинея 3, член 127, алинея 1 и 2, от Закона за публичните финанси, Общински съвет - Каспичан приема актуализиран разчет за финансиране на капиталовите разходи и поименно разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт на Община Каспичан за 2025 година, съгласно приложение номер 1“, като от предложението за решение не се разбра тези разходи дали ще са за ремонт на сградата на местната администрация или ще се използват за други разходи в общината. За така отправеното предложение своят вот дадоха седем общински съветници, петима се въздържаха, а един гласува „против“. След гласуването Вълчева обяви, че има взето решение по тази докладна записка и обяви десетминутна почивка.

Съветниците в Каспичан ще разгледат годишните отчети за състоянието на общинския дълг и за изпълнението на бюджета на Общината, както информира БТА по-рано днес.