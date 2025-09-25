Общинският съвет в Нова Загора актуализира бюджета и одобри отчета на болница „Света Петка Българска"

Общинският съвет в Нова Загора на редовно заседание днес актуализира бюджета и одобри отчета на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Света Петка Българска".

Съветниците разгледаха общо 16 точки от дневния ред, свързани с финанси, образование, здравеопазване, инфраструктура и общинска собственост. Повечето предложения бяха приети, а три – отхвърлени.

Одобрено бе изменение на бюджета на общината, актуализация на Списъка за капиталови разходи и сметките за средствата от ЕС за 2025 г., както и допълнение към списъка на длъжностите с право на транспортни разноски.

Приета бе информацията за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС за първото шестмесечие на 2025 г., включително данни за приходите, разходите и капиталовите вложения. Кремена Петрова от групата на "Да България" коментира, че капиталовата програма изостава, а редица проекти не се реализират. Тя настоя да се ускори реализацията на капиталовата програма и за по-строг контрол върху събираемостта на вземанията. Кметът Галя Захариева посочи, че с оглед късното приемане на Бюджета за тази година, няма как в отчета за юли да се отбележи ръстът в изпълнението. Тя отбеляза, че събираемостта на приходната част се движи в съвсем нормални показатели.

Беше утвърден Годишният финансов отчет на МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД за 2024 г., като управителят бе освободен от отговорност и бе определен одитор за 2025 г. Димитър Ковачев от групата на "Възраждане" постави на вниманието на колегите си проблема с привличането на млади кадри в лечебното заведение.

Съветът даде съгласие за съществуването на маломерни и слети паралелки в училищата през учебната 2025/2026 година.

Одобрен бе проект за подробен устройствен план за кабелно трасе за присъединяване на фотоволтаична централа в село Ценино.

Разрешено беше издаване на разрешително за ползване на язовир „До село“ край село Бял кладенец за аквакултури.

Прие се отдаване под наем чрез публичен търг на общински терени за временни павилиони в градинката срещу пазара на ул. „Кънчо Чамов“, както и предоставянето на терен за поставяне на тото пункт на Българския спортен тотализатор.

Общинският съвет не прие предложението за временна забрана на изграждането на фотоволтаични паркове върху земи, пострадали от пожари. Вносителят Димитър Ковачев от "Възраждане" поясни, че чрез тази забрана ще се осъществи превенция на евентуални злоумишлени действия. По думите му, в обществото съществуват съмнения, че част от тези пожари са умишлени, с цел обезценяване на земята и последващото ѝ използване за изграждане на соларни паркове. Севдалина Борносузова от ПП ГЕРБ възрази, че подобно предложение е незаконосъобразно и ще наруши редица закони и ще стопира стопански инициативи.

Не бяха одобрени и предложенията на Ковачев за мерки за защита и насърчаване на използването на българския език и кирилицата, както и за Меморандум за опазване на условията за екологично земеделие.

Съветниците дадоха съгласие физкултурният салон на Начално училище „Любен Каравелов“ да бъде отдаден под наем чрез публичен търг за срок до пет години.

Общинският съвет – Нова Загора даде съгласие физкултурният салон в сградата на Начално училище „Паисий Хилендарски“ да бъде отдаден под наем на Спортен клуб по тенис на маса „Загорец“ – Нова Загора. Помещението ще се използва по предварително съгласуван график за срок от една година.

Съветниците одобриха задание и разрешиха изработването на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот в землището на село Радево. С решението се предвижда теренът да бъде обособен като „предимно производствена зона“ за производствени, складови и обслужващи дейности. Кметът Галя Захариева поясни, че инвестиционните намерения са на фирма, която произвежда биостимулатор.

Общинският съвет реши да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 5000 лева на жител на Нова Загора, за да подкрепи негови неотложни нужди.