Мъж, жена и 18-годишно момче са открити простреляни в кола, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ в София

Мъж, жена и 18-годишно момче са открити простреляни в кола, съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ в София. Сигналът за помощ е постъпил в 16:30 ч. Медицинският екип се е отзовал веднага, но е констатирал смъртта на тримата. Колата е открита в местност между село Гълъбовци и град Сливница.
От МВР проверяват случая.
/РИ/
