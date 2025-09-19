Мъж, жена и 18-годишно момче са открити простреляни в кола, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ в София

Мъж, жена и 18-годишно момче са открити простреляни в кола, съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ в София. Сигналът за помощ е постъпил в 16:30 ч. Медицинският екип се е отзовал веднага, но е констатирал смъртта на тримата. Колата е открита в местност между село Гълъбовци и град Сливница.

От МВР проверяват случая.