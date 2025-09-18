Премиерът Росен Желязков ще награди българските олимпийци по природни науки и техните ръководители

Министър-председателят Росен Желязков ще връчи отличия на българските ученици, спечелили медали от международни олимпиади по природни науки през 2025 г., съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Церемонията ще се състои днес от 15:00 ч. в Гранитната зала на правителствената сграда.

Деветте национални отбора по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрономия, география и изкуствен интелект донесоха на страната ни 39 медала от най-престижните световни състезания: 8 златни, 14 сребърни и 17 бронзови.

Общият брой отличия от международни, европейски, младежки и балкански олимпиади от началото на годината до момента е 89, като предстоят още три надпревари.

На церемонията ще присъства и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Най-добрите български ученици по биология спечелиха 4 медала от най-престижното състезание по биология за годината. На Международната олимпиада по биология (IBO) родните гимназисти спечелиха 2 сребърни и 2 бронзови медала, съобщиха в края на юли от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. Олимпиадата се състоя от 20 до 27 юли във Филипините.