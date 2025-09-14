Община Силистра ще кандидатства заедно с румънски партньор за средства за облагородяване на парка около крепостта Меджиди табия

Общините Силистра и румънската Валу луй Траян ще кандидатстват заедно за финансиране на проектно предложение, свързано с опазването на биоразнообразието и развитието на зелената инфраструктура в региона по програма INTERREG. Решението за това беше взето на днешната тържествена сесия на Общинския съвет в Силистра, по случай празника на града - Кръстовден.

Водещ бенефициент по проекта ще бъде румънската община, а Силистра ще бъде партньор, за когото е предвидено финансиране около 1 500 000 евро. Задължителното финансово участие, определено в параметрите на програмата, е 2% от средствата.

Със средствата от проекта община Силистра предвижда да реализира редица дейности, насочени към благоустрояване на района около крепостта Меджиди табия. Основен акцент е поставен върху ремонта на стълбищната алея и „Пътеката на здравето“, които водят към крепостта. Ще бъдат извършени основно почистване и ремонт на съществуващите алеи, стъпала и междинни площадки за отдих. Предвидено е изграждането на нови детски площадки, открити спортни съоръжения, зона за катерене, както и малък амфитеатър за културни и обществени събития. За подобряване на инфраструктурата ще бъдат възстановени съществуващите в парка чешми и ще бъдат изградени водопровод и канализация за нова. Ще бъде разширено парковото осветление а теренът ще бъде облагороден чрез засаждане на дървета, храсти и нови тревни площи и поставяне на модерно оборудване.

В рамките на проекта ще бъдат реализирана информационна кампания, насочени към повишаване на информираността на гражданите и стимулиране на отговорно отношение към природата и биоразнообразието.

На сесията беше връчена наградата "Студент на годината" за 2025 г., която по традиция се присъжда на най-изявения студент от региона. Тази година носител на приза стана Ана Георгиева, студент във филиала на Русенския университет "Ангел Кънчев" в Силистра. Тя бе номинирана за отличен успех, трайни интереси и научноизследователската дейност.