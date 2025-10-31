Добри са условията за туризъм в планините, от ПСС призовават туристите да тръгват със заредени телефони

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е тихо, има разкъсана облачност, в района на връх Ботев духа слаб вятър. Съоръженията по курортите не работят.

От ПСС призовават туристите да тръгват със заредени телефони, за да има връзка с тях в случай на нужда. Вчера турист, заблудил се в района на Лозенската планина, се е свързал със спасителите от отряда в София и била организира акция за издирването му. Той е успял сам да слезе и е бил без наранявания, но когато е подал сигнала телефонът му е бил на практика без батерия и връзката е прекъснала. Това не е първият подобен случай, допълват от ПСС.

В планините ще бъде слънчево, със слаб вятър, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 9°.