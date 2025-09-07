Подробно търсене

Основната ни задача оттук нататък ще са малките населени места, каза зам.-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев в Раднево

Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
БТА, На снимката: Кметът на Община Раднево Георги Петров (вляво) и Драгомир Стойнев, зам.-председател на Народното събрание Снимка: Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
Раднево,  
07.09.2025 11:16
 (БТА)

Основната ни задача оттук нататък ще са малките населени места - да се облагородяват, да са привлекателни и да са добро място за живот. Това каза зам.-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев в приветственото си слово към жителите на Раднево по време на празника на града. Той подчерта, че сега, след като големите задачи са изпълнени, приоритет на „БСП – Обединена левица“ е да се обръща внимание именно на населените места, независимо кой е кметът и „какъв цвят е той“, защото там живеят българи.  

Правителството остава длъжник на общините, най-вече на такива като Раднево, защото тук трябва да се случват много неща, заложени в проекти, посочи Стойнев. Той поздрави ръководството на Общината за организирания празник и отбеляза, че без подкрепа, няма как хубавите неща да се случват.

„Само преди една година бях тук по време на кампанията, всички искаха да обещават“, каза още Драгомир Стойнев и посочи, че политическа криза вече няма и нещата трябва да се случват бързо. Той призова жителите да имат малко търпение, защото натрупаните проблеми са много. Обещахме да няма либерализация на електроенергията за домакинства и това е факт, напомни зам.-председателят на парламента. По отношение на комплекса „Мини Марица Изток“ нещата не са перфектни, но започнаха да се случват, допълни Стойнев. 

