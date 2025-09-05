Равнището на безработица в Кюстендил е 9,31 процента, съобщиха от Бюрото по труда

Регистрираните безработни в дирекция "Бюро по труда" (ДБТ) – Кюстендил към 5 септември 2025 г. са 1794 души, а равнището на безработица е 9,31 процента, съобщиха от дирекцията и уточниха, че изчисленията са на база последното преброяване на икономически активното население от 2021 г., като за Кюстендил то е 19 276 души.

От регистрираните в Бюрото по труда в Кюстендил 1740 души са от община Кюстендил, 43 души от община Невестино и 11 души от община Трекляно. От регистрираните безработни в началото на септември 2025 г. - 412 души са специалисти, с работническа професия са 223 души, а без специалност и професия са 1159 души. С висше образование са 184 души, със средно образование 578 души, с основно образование са 372 души, а с начално и по-ниско образование са регистрирани 660 души.

Към 5 септември 2025 г. регистрирани безработни лица от рисковите групи са 1064 жени, 165 са хора с намалена трудоспособност, 345 са младежи до 29 години, 642 са над 50-годишна възраст, а 648 са регистрирани продължително безработни.

По програми, мерки за заетост и проекти по Програма "Развитие на човешките ресурси" в началото на септември са заявявани три работни места, от които две са за работническа професия и едно за специалист. Най-голям е броят на заявените работни места за персонал в сферата на услугите за населението, търговията и охраната, следват заявените работни места за водачи на МПС, техници и приложни специалисти и помощен административен персонал. За специалисти обявените работни места са пет, като преобладават преподавателските места.

На територията, обслужвана от ДБТ Кюстендил, от началото на септември 2025 г. са постъпили на работа 27 души, от които двама са младежи до 24 г. и един е младеж между 25 г. и 29 г. Работа са започнали и девет продължително безработни лица. Чрез посредничеството на ДБТ от региона са устроени на работа 12 души. В заетост по програми и мерки за обучение и заетост, както и по проекти по Програма „Развитие на човешките ресурси“ са включени пет души.