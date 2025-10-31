Средните месечни температури са между 8 и 15 градуса по Целзий и имат отклонение от месечната норма между минус 3 и 0 градуса. Октомври 2025 г. е най-студеният месец октомври за последните 4 години (от 2022 г. насам включително). Най-високата измерена температура е 25,8 градуса на 23 октомври в Севлиево. Най-ниската минимална температура в станция в населено място e минус 3,5 градуса на 30 октомври в Самоков, а най-ниската температура, измерена на планински връх, е минус 10,1 градуса на вр. Мусала също на 30 октомври. В София най-високата измерена температура е 21,1 градуса на 23 октомври, а най-ниската – минус 1 градус на 20 октомври.

Практически в цялата страна месечните суми на валежите са над климатичната норма – между 108% (Малко Търново) и 549% (Образцов чифлик, обл. Русе) от нея. Октомври 2025 г. е най-дъждовният месец октомври от 1930 г. насам. Най-голямото измерено 24-часово количество валеж е 250 мм от дъжд в с. Кости, обл. Бургас, на 3 октомври. В София месечната сума валеж е 168 мм, което е 308% от нормата, а максималният 24-часов валеж е 44,5 мм от дъжд на 3 октомври.

През първите дни от месеца под влияние на два поредни средиземноморски циклона в страната се създават валежни обстановки.

Първият циклон преминава от Централното Средиземноморие през южните райони на Балканския полуостров и през проливите към Черно море в периода 1–4 октомври. България се намира в градиентната зона между циклона и област на високо атмосферно налягане над северната част от Балканския полуостров. В неговата циркулация има две фронтални системи, които стационират и причиняват продължителни и значителни по количество валежи, довели до наводнения в отделни райони от Южна и Източна България.

На 2–3 октомври в резултат на продължителен умерен, с пориви до силен вятър от североизток вълнението на морето по Черноморското крайбрежие се увеличава до силно (5 бала), в района на Бургас е умерено (4 бала).

Вторият циклон преминава от Северна Италия през южните райони на Балканския полуостров към Мала Азия в периода 5–8 октомври. Страната е в градиентната зона между циклона и област на високо атмосферно налягане над северозападните части от Балканския полуостров. Валежите са значителни и повсеместни, най-големи по количество в Югоизточна и в Централна Северна България, където отново в отделни райони са довели до наводнения.

От 9 до 16 октомври баричното поле над страната е антициклонално. На 10–11 октомври преминава студен фронт, по който се усилва северозападният вятър, на много места в Централна и Източна България има и валежи. Впоследствие фронтът стационира над Балканите и на отделни места в Източна България и планините има валежи, значителни по количество в крайните югоизточни райони.

И през втората половина на месеца времето се определя от поредица атмосферни смущения, преминаващи над Балканския полуостров, по които вятърът се усилва и облачността се увеличава. Валежи, предимно слаби, има в периодите 17–19, 22–23, 24–25 и на 28 октомври. На 26–27 октомври отново се създава валежна обстановка, първия ден със значителни валежи в Западна България, а втория – в Южна.

През последните дни от месеца за кратко над Балканския полуостров се изгражда слаб баричен гребен, впоследствие преносът е западен, а приземното барично поле – антициклонално. В планините и планинските райони времето е предимно слънчево, в низините и котловините на места сутрин с намалена видимост.

Опасни явления

През октомври вследствие на интензивни валежи има поредица наводнения, довели до бедствено положение в някои области на страната.

Преминаващите циклони в периода 2–8 октомври са причина за повсеместни валежи от дъжд, значителни по количество по Черноморието, и от сняг в Западна и планинските масиви на Южна България.

На 2 октомври най-засегнати от падналите валежи са град Царево и ваканционно селище „Елените“, където са наводнени сгради, затворени са пътища и е нарушен транспортът, има разрушени мостове. В критично засегнатите райони са извършени евакуации. В Елените поройното наводнение взема четири човешки жертви.

В община Трън на 3 октомври е обявено бедствено положение. От обилен валеж на мокър сняг са прекършени множество дървета. Поради скъсани електропроводи много населени места са останали без ток в продължение на 5 дни. Натрупва се снежна покривка и е затруднено движението, затворени са пътища.

На 8 октомври продължителни и временно интензивни валежи причиняват локални наводнения и свлачища в източната и централната част на Северна България. Във Варна и Русе е наводнена градска инфраструктура.

На 27 октомври поради наводнено кръстовище е спряно движението на няколко трамвайни линии в София. Измереното 24-часово количество валеж в столицата е приблизително колкото месечната климатична норма.

СЪСТОЯНИЕ НА РЕКИТЕ

В резултат на интензивни валежи на 3 октомври са регистрирани редица поройни и речни наводнения във водосборите на реките южно от н. Емине и в крайбрежните зони на Южното Черноморие. През периода 9–10 октомври вследствие на продължителни и интензивни валежи са регистрирани поройни и речни наводнения основно в източната част от Дунавския водосборен басейн.

През останалата част от месеца водните количества на реките в по-голямата част от страната са били около и над праговете за средни води и около праговете за ниски води. В последните дни на октомври реките в планинската част от Дунавския водосборен басейн и в горната част от водосбора на р. Струма са били с водни количества около праговете за високи води.

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ

Падналите значителни валежи през октомври, надвишили на много места в страната два-три пъти климатичните норми, поддържат високо съдържанието на влага в горните почвени слоеве и условията за провеждане на предсеитбените почвообработки и сеитбата на зимните житни култури са неблагоприятни. Поради тази причина в по-голямата част от страната през месеца са пропуснати агротехническите срокове за сеитбата на пшеницата.

Кратка справка за времето през изтеклия месец се публикува на https://www.meteo.bg/bg/mesetsAnaliz.

На https://www.meteo.bg/bg/minalMesets се публикуват карти на средната месечна температура и нейното отклонение от климатичната норма, както и на месечното количество валеж като абсолютна стойност и като отклонение от климатичната норма за изтеклия месец.

НИМХ публикува и месечен хидрометеорологичен бюлетин на https://bulletins.cfd.meteo.bg.

Текуща информация и прогнози за времето могат да бъдат намерени също на https://weather.bg, за оттока на реките – на https://hydro.bg, и за състоянието на земеделските култури – на https://agro.meteo.bg.

