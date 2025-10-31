Изпълнители от България, Турция, Китай и Русия са лауреатите на Международния оперен конкурс „Стоян Попов“ в Бургас

В Бургас бяха отличени победителите в третото издание на Международния конкурс за млади оперни певци „Стоян Попов“, който се проведе от 26 до 30 октомври на сцената на Държавна опера – Бургас. В надпреварата участваха 28 певци от 10 държави.

В категорията при жените първа награда спечели Величка Минкова от България. Втора награда беше присъдена на Мария Юрковская от Русия, а трета – на Чжун Цин от Китай и на Сандра Кордова от България. При мъжете първа награда не бе присъдена, втора награда получи Бекташ Озан от Турция, а трета – Андрей Юрковский от Русия.

Тенорът и председател на журито Калуди Калудов обяви и певците, които кани за квалификация в своята оперна школа. Това са Виола Ди Палма, Таисия Сас, Диана Гемборис, Борис Мидлик и Хуберт Джиетчик.

Конкурсът се организира по идея на проф. д-р Александър Текелиев – директор на Държавна опера – Бургас и ученик на маестро Стоян Попов. Събитието се проведе с подкрепата на Община Бургас, която осигури половината от наградния фонд, и е част от инициативите в подкрепа на кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2032 година.

Членове на журито бяха още проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак, проф. Нико Исаков, доц. д-р Габриела Георгиева и проф. д-р Александър Текелиев.

Наградите на Община Бургас връчи заместник-кметът по култура и вероизповедания Диана Саватева. Тя подчерта, че конкурсът „Стоян Попов“ олицетворява философията на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата – уважение към традициите и подкрепа за младите таланти.

Финалът на конкурса бе отбелязан с галаконцерт на лауреатите, които изпълниха произведения на Доницети, Росини, Моцарт, Верди и Пучини под съпровода на оркестъра на Държавна опера – Бургас с диригент проф. д-р Григор Паликаров. Концертмайстор бе Христо Белчев, а водещ – басът Делян Славов.