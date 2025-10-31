Състезатели на РФК Валяците Перник, с тежки и дългосрочни наказания след мача с Локомотив за Купата на България

Състезатели на Ръгби и футболен клуб (РФК) Валяците Перник са с тежки наказания след финалния мач с Локомотив София от турнира за Купата на България, съобщи за БТА треньорът Антонио Любенов. От Дисциплинарната комисия към федерацията са изтъкнали като причини за наложените санкции агресивно поведение и бутане на съдията от страна на играчите на перничани през второто полувреме на двубоя.



Любенов смята, отборът на Валяците е силно ощетен от решението на комисията. Двама от титулярите са лишени от правото да играят за срок от 16 седмици, а един е наказан за 60 седмици, добави наставникът.

„Мачът протече много оспорвано. Прави чест и на двата отбора, че играха джентълменски и мъжки. До последната минута резултатът не се знаеше в чия полза ще бъде. Първото полувреме губехме, а през второто обърнахме резултата. Лошото е, че на следващия ден след мача решиха окончателно да ни приключат като отбор и наказаха трима състезатели за преувеличени нарушения“, коментира Любенов.

Той добави, че спечеленият трофей от турнира за Купата на България е най-изстрадания за пернишкия отбор. Причината е, че близо десет от състезателите на Валяците са извън строя по различни причини – контузии или наложени наказания.

Треньорът от Перник допълни, че по време на мача не е имало тежки ексцесии между играчите на двата отбора или спорове със съдията.



„Жълти картони имаше, но те бяха за блокирания високо – както от нашите, така и от противниковите състезатели. Мачът беше изключително коректен, а залогът – голям“, каза Антонио Любенов.

На Валяците им предстои мач на 9 ноември (неделя) в Берковица. Треньорът изрази притеснение относно окомплектоването на състав, който да изиграе срещата от първенството на България. Десет от основните играчи са контузени, а трима са с дългосрочни наказания.

„Отборът на Берковица е най-добрият. Разбираме се с Балкански котки, което е факт, но ще се опитаме да отложим мача, тъй като не разполагаме с достатъчно състезатели“, коментира Антонио Любенов.

Както БТА информира, отборът на Валяците Перник, спечели Купата на България по ръгби, след като на финала победи Локомотив София с 19:13 (7:10). Двубоят за трофея съвпадна с юбилейната 70-а годишнина от началото на ръгби спорта в България, а Локомотив София е първият клуб, който започва да го практикува.