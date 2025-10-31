Ще се приеме решение на Министерския съвет за разширяване на Технологичното училище "Електронни системи", каза министър Красимир Вълчев

Идната сряда ще приемем решение на Министерския съвет, с което една от тук намиращите се сгради, в "София тех парк", ще бъде предоставена за разширяване на Технологичното училище "Електронни системи" (ТУЕС) към Техническия университет (ТУ) в София. То е едно от най-добрите ни училища, едно от училищата, на което разчитат в най-голяма степен от ИТ сектора, каза пред журналисти министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на работна среща, посветена на развитието на ТУЕС на територията на "София тех парк".

Срещата се инициира от вицепремиера Томислав Дончев и от министър Красимир Вълчев.

Имаме нужда да разширяваме приема в ТУЕС и в математическите гимназии, защото, ако искаме да спечелим от световното преразпределение или да се увеличи брутният ни вътрешен продукт в резултат на изкуствения интелект, трябва да имаме повече деца, които да учат задълбочено информационни технологии. Една голяма част от тези ученици отиват след това да учат информатика в Техническия университет или в Софийския университет, каза пред журналисти министър Красимир Вълчев.

Поели сме един ангажимент да инвестираме във всички училища, във всички видове училища. Има много програми и финансираме в малки, в средни, в големи, в селски и в градски училища, и в професионални гимназии, и в начални училища. Има някои училища, които са ни стратегически важни и сме ги приоритизирали. Такова училище е ТУЕС, такива са Софийската математическа гимназия и Националната природо-математическа гимназия (НПМГ), които трябва да ги разширим. В НПМГ вече се случва това разширяване, сега правим съществена крачка към това да разширим ТУЕС, а директорът на Софийската математическа гимназия (СМГ) е изготвил проект за разширение. Ще финансираме проектирането, след това и изграждането на едно неголямо разширение на СМГ, обясни образователният министър.

От десетилетия ТУЕС е генератор на таланти и училището променя българския технологичен сектор, каза вицепремиерът Томислав Дончев. Той обясни, че са необходими поредица от решения на Министерския съвет, някои от които са взети, а други - предстои да бъдат взети в следващите седмици. "Идеята е тук да се отвори нов корпус на ТУЕС", поясни той.

На срещата присъстваха представители на ИT бизнеса, на "София тех парк", на Обществения съвет на ТУЕС, на Регионалното управление на образованието в София-град и на Техническия университет в София.

Изпълняващият длъжността "директор" на технологичното училище д-р Веселка Христова очерта посоките за бъдещо развитие на ТУЕС и на учебната програма с цел адаптация към новите технологии и изискванията на бизнеса. За 37 години ТУЕС успя да докаже, че образователният модел - училище, университет, бизнес, е работещ в професионалното обучение в България, отбеляза Христова. Тя добави, че трябва да се разисква как би могло ТУЕС да е в по-голяма учебна среда. През тази година за първи път въвеждаме паралелка за програмиране на изкуствен интелект, съобщи д-р Веселка Христова.

ТУЕС e специализирано технологично средно училище към Техническия университет (ТУ) в София от национално значение, което подготвя специалисти за ИТ сектора. Възпитаниците му преминават през задълбочена и специализирана петгодишна програма, която им позволява да се позиционират възможно най-бързо в технологичния сектор. Носители са на много награди през годините, поясниха от МОН.

Технологичното училище "Електронни системи" към Техническия университет в София е създадено през 1988 г., като част от структурата на ТУ-София. Училището представлява резултат от реализирането на една много мащабна и положителна идея от страна на големите в областта на информационните и комуникационните технологии предприятия, научни организации и обединения. Целта е била да се създаде средно учебно заведение, което да подготвя кадри с професионално образование в областта на компютърните науки и информационните технологии, се казва в информация, публикувана в сайта на ТУЕС.