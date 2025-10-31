Рубен Аморим: "Манчестър Юнайтед трябва да подобри формата си при гостувания"

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим е на мнение, че отборът трябва да подобри формата си при гостувания, преди за играе с Нотингам Форест, като ще търси една втора победа далеч от дома, предаде ДПА.

Юнайтед се намира в отлична форма, като има три поредни победи - срещу Съндърланд, Брайтън, както и първи успех над Ливърпул от 2016.

Аморим смята, че отборът трябва да бъде по-добър в много отношения в мача си с Форест, който има вече трети мениджър в кампанията в лицето на Шон Дайш.

"Аз гледах последния мач. Беше един от първите, които спечелихме с малко късмет. Не трябваше да бъде този резултат.

"Гледах Форест срещу Порто, срещу Борнемут. Стилът на игра е подобен, но с различни характеристики. Гледах и един наш мач със Спортинг преди началото на сезона, за да разбера как сме играли. Те имат талантливи играчи - Гибс-Уайт, Андерсон, Хъдсън-Одой, много добри футболисти", каза португалският специалист.

"Трябва да сме готови за различен мач. Срещу Брайтън имахме пространства за игра, сега няма да има такива. Всеки шпагат е голям момент за публиката на съперника, така че трябва да играем умно. Готвим се за много труден двубой", каза Аморим.