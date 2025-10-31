Испания почита паметта на жертвите на Франко 50 години след смъртта му

Лявото правителство на Испания почете днес паметта на жертвите от Испанската гражданска война и на режима на генерал Франсиско Франко, преди другия месец да се навършат 50 години от смъртта му, предаде Ройтерс.

Франко идва на власт през юли 1936 година с преврат срещу демократично избраното републиканско правителство, с което започва тригодишна гражданска война, която армията на Франко печели.

По данни на испанското правителство около 114 хиляди цивилни са изчезнали, като се предполага, че са били убити от силите на Франко по време на гражданската война и след нея, по време на управлението му.

На събитие под надслов "Паметта е демокрация" испанският премиер Педро Санчес благодари на тези, които са се борили за демократична Испания.

"Беше необходимо да бъде сложен край на една ужасна диктатура, наложена с оръжия и поддържана с репресии, и която открадна най-основните права и свободи на милиони испанци", каза Санчес.

През 2022 година управляващата коалиция на социалистите и крайната левица одобри закон за демократичната памет, по силата на който бе наредено премахването на франкистки символи и бе насърчена ексхумацията на жертви на Франко от масови гробове.

Испанското общество остава разделено по отношение на наследството на Франсиско Франко. Според социологическо проучване от този месец 21,3% от испанците са изразили мнение, че ерата на Франко е била "добра" или "много добра".