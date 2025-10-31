Българският ветеринарен съюз отбеляза Деня на народните будители с ново поколение дипломирани ветеринарни лекари

На 31 октомври 2025 г. в Лесотехническия университет – София, се състоя тържествената церемония по случай Деня на народните будители и връчването на дипломи и академични отличия.

Българският ветеринарен съюз (БВС) беше официален гост на събитието, като д-р Георги Генадиев, председател на Областна колегия София-град на БВС връчи поздравителен адрес от името на Националния съвет на Българския ветеринарен съюз на декана на Факултет „Ветеринарна медицина“ проф. д-р Красимира Генова.

В поздравлението си д-р Генадиев подчерта значението на празника като израз на почит към духовността, знанието и научния напредък: „На този ден ние свеждаме глава пред всички онези, които с мисъл, слово и дело са пробуждали духа на България – пред просветителите, учителите, учените и творците, които изграждат моралните и културните устои на нашето общество. Вие, уважаеми преподаватели, продължавате тяхното дело чрез знание, отдаденост и пример.“

В обръщението си към абсолвентите д-р Генадиев отправи послание за приемственост и професионална етика: „Днес е Вашият ден! С полагането на Хипократовата клетва Вие встъпвате в редиците на една от най-благородните професии – професията на ветеринарния лекар. Носете с гордост и отговорност нашето мото: Ветеринарните лекари знаят, грижат се и допринасят. Нека във всяко Ваше начинание личат професионализмът, добротата и любовта към живота.“

Тази година 29 нови ветеринарни лекари се присъединиха към голямото семейство на Българския ветеринарен съюз. По време на церемонията първенецът на випуска – д-р Александър Апостолов, получи от БВС специален професионален подарък – стетоскоп и комплект с първите му хирургически инструменти като символ на доверието и приемствеността между поколенията ветеринарни лекари.

Българският ветеринарен съюз високо цени партньорството си с Факултет „Ветеринарна медицина“ и Лесотехническия университет, които вече повече от три десетилетия подготвят висококвалифицирани специалисти, отдадени на науката, природата и обществото.

„Бъдете достойни продължители на традициите на българската ветеринарномедицинска школа. Пожелавам Ви здраве, вдъхновение и несломим дух! Нека всеки от Вас остави своята следа в развитието на ветеринарната медицина и в името на обществото.“ С тези думи завърши своето приветствие д-р Генадиев, който предаде поздрави от името на Националния съвет на БВС, връчи кошница с цветя на декана на Факултет „Ветеринарна медицина“ като символ на просвещението и пожела на младите лекари успешен професионален път.

Българският ветеринарен съюз поздравява всички преподаватели и абсолвенти по случай Деня на народните будители и им желае здраве, успех и вдъхновение в благородната мисия на професията.

