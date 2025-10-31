Балет „Арабеск“ представя XII издание на конкурса за съвременна хореография върху българска музика „Маргарита Арнаудова“

site.btaБалет „Арабеск“ представя XII издание на конкурса за съвременна хореография върху българска музика „Маргарита Арнаудова“
XII издание на конкурса за съвременна хореография върху българска музика за наградата „Маргарита Арнаудова“, организиран от балет „Арабеск“, ще се проведе на 9 ноември на сцената на Музикалния театър в София. Форумът отбелязва и 30 години от своето създаване, превръщайки се в едно от най-значимите събития в българското танцово изкуство, съобщават организаторите.
Учреден през 1995 г. от академик Калина Богоева, конкурсът е първият по рода си у нас и има за цел да стимулира създаването на оригинални произведения на съвременната хореография върху българска музика. Възпоменателната награда на името на голямата хореографка Маргарита Арнаудова се присъжда от публиката и изразява съпричастността на зрителите към въздействието на танцовото изкуство, посочват от екипа.
Те отбелязват, че през годините конкурсът се превръща в трамплин за цяло поколение хореографи, днес водещи имена в съвременния танц – Боряна Сечанова, Мила Искренова, Антония Докева, Олеся Пантикина, Росен Михайлов, Галина Борисова, Петя Стойкова, Иво Димчев, Виолета Витанова и Станислав Генадиев, Живко Желязков, Асен Наков, Филип Миланов и други.
От 2007 г., след присъединяването на България към ЕС, конкурсът придобива международен характер, като продължава традицията на Балет „Арабеск“ да бъде посредник в творческия обмен между артисти от различни страни и култури.
Тази година професионалното жури е в състав акад.Калина Богоева – учредител на Конкурса „Маргарита Арнаудова“ - почетен председател, Боряна Сечанова, хореограф, артистичен директор на Балет Арабеск в периода 2000-2025 г. – председател и членове: Мила Искренова - хореограф, Асен Наков - хореограф, Георги Арнаудов - композитор, Илия Граматиков - музиколог, диригент, Иво Димчев - мултидисциплинарен артист, Ангелина Георгиева – театровед, театрален и танцов критик и изследовател, Росен Михайлов - хореограф, режисьор, продуцент, отбелязват от екипа.
/ВСР
/ХК/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина