Нова техника ще подобри сметосъбирането и сметоизвозването в Панагюрище и населените места от общината, съобщиха от Общинската администрация. За нуждите на Общинско предприятие (ОП) „Чистота“ са закупени три специализирани автомобила.

Сред тях са два камиона за обслужване на града и селата, с които мобилни групи ще извършват регулярно почистване и ремонти, и един специализиран бус за текущи ремонти и техническа поддръжка на място.

„Единайсет години като ръководител на отдел „Чистота“ се справяхме с наличното. Това, което виждате в момента, е една сбъдната мечта. Надявам се с усилията на целия колектив на ОП „Чистота“ да подобрим още повече услугата сметосъбиране и сметоизвозване, както и чистотата в цялата община“, каза директорът на Общинското предприятие Стоян Търкаланов.

Инвестицията е част от политиката на Общината за подобряване на условията на живот, поддържане на по-чиста и приветлива среда и облагородяване на населените места, допълниха от Общината.

