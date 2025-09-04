Започва подмяна на контейнерите за битови отпадъци в Пазарджик

Започва поставяне на нови контейнери за битов отпадък в Пазарджик, съобщиха от пресцентъра на Общината. Общо 30 нови контейнера вече са поставени, а през през следващата седмица ще бъдат добавени още 34. Започва се от центъра на града и постепенно се обхващат кварталите.

С новите контейнери ще се гарантира по-голяма вместимост, по-добра хигиена и по-удобно сметоизвозване. Паралелно с това вече върви процедура по обществена поръчка за стотици нови и по-обемни съдове, които ще бъдат част от изцяло нов модел на работа, управляван от Общинско предприятие „Чистота“.

От Община Пазарджик подчертаха, че с повишаване на капацитетите и урегулиране на процесите по сметосъбиране няма да се толерира нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Контролът ще бъде засилен, а за недобросъвестните замърсители са предвидени санкции.

От юли 2024 година в града работят и "Зелени патрули", които следят за сметопочистването.