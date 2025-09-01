Предстоят експертизи за причината за тежката катастрофа на път Е-79 в Монтанско, навлизане в насрещната лента е първоначалната версия

Предстоят автотехническа, медицинска и други експертизи, които да установят точната причина за тежката катастрофа на главен път Е-79 край село Смоляновци в община Монтана, при която загина един човек, а трима други бяха тежко ранени, заяви за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Монтана комисар Йордан Христов. Той уточни, че въпросният участък е с концентрация на пътнотранспортни произшествия в последните години.

Първоначалната версия за причината за катастрофата, станала в 20:15 ч. снощи, е навлизане в лентата за насрещно движение на десен завой от страна на водача на автомобил „Рено Канго“, който се е блъснал в товарен камион „Ман“ с прикачено ремарке с румънска регистрация, шофиран от румънски гражданин на 52 години. Какво е предизвикало тази маневра предстои да се изясни от експертизите. Възможно е на шофьора на лекия автомобил да му е прилошало, възможно е да е получил инфаркт, възможно е в този момент да е възникнал технически проблем по колата и т.н.. Наскоро този участък от пътя беше ремонтиран, сега той не е в лошо състояние, налични са пътни знаци за ограничаване на скоростта и маркировка. Дали става въпрос за човешка грешка или е друго, предстои това да се изясни от експертизите, които ще бъдат направени, заяви комисар Христов.

При сблъсъка шофьорът на лекия автомобил, който е мъж на 48 години от Силистра, е получил много тежки наранявания и е бил откаран заедно със съпругата и двамата си сина на 15 и 21 години в болницата в Монтана. Предприети били спешни операции от няколко хирургически екипа, но нараняванията на шофьора на лекия автомобил били несъвместими с живота и той починал няколко часа по-късно. Двамата му сина също са оперирани по спешност и сега са на командно дишане в реанимацията на болницата. Те са приети с множество коремни, гръдни и черепно-мозъчни травми, като сега състоянието им е по-стабилно в сравнение с момента на постъпването им в болницата, обяви началникът на хирургичното отделение д-р Красимир Каменов.

От Европейския център за транспортни политики съобщиха, че техен екип ще направи инспекция на мястото на катастрофата в 16:30 часа днес. От центъра оповестиха публично свои анализи, според които в този участък от Е-79 на места липсва пътна маркировка или има такава, но се вижда само през деня, а пътните знаци са с изтекла годност преди девет години. Анализите показват пропадане на пътната настилка в района на кръстовището за село Винище в община Монтана, което създава опасност задържане на вода на пътя при дъжд и аквапланинг.