Павел Попов остава изпълняващ функциите кмет на Варна до 30 октомври

Павел Попов остава изпълняващ функциите кмет на Варна, съобщиха от пресцентъра на Общината в крайморския град. Заповедта на кмета Благомир Коцев е валидна до 30 октомври.

Както БТА информира, Благомир Коцев бе задържан на 8 юли тази година. На следващия ден от Софийската градска прокуратура съобщиха, че четирима души са обвинени и задържани за срок от 72 часа по разследване за корупционно престъпление във Варна. На 11 юли Софийският градски съд започна разглеждането на мерките за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов, а няколко часа по-късно постанови "задържане под стража" за четиримата. Кметът на Варна остава в ареста, реши на 18 юли Софийският апелативен съд. Магистратите постановиха в ареста да останат и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. На свобода срещу подписка излезе само бизнесменът Ивайло Маринов, защото, според съда, липсват доказателства за връзка с другите трима.

Благомир Коцев не е лишен от правомощията си и следователно може да излезе в отпуск и да определи свой заместник така, както се предвижда в чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), уточниха от Общината.

Копие от заповедта е изпратено до областния управител, председателя на Общинския съвет и кметове на райони и кметства.