Кампания за безплатно кастриране на бездомни и домашни кучета ще има в Нова Загора през септември

Кампания за безплатно кастриране на бездомни и домашни кучета ще има в Нова Загора на 19, 20 и 21 септември. Това съобщиха от пресцентъра на Общината, която е организатор на инициативата със съдействието на Фондация Animal Hope Bulgaria - Казанлък.

Единственото условие за домашните кучета е те да бъдат регистрирани в Община Нова Загора и да е заплатена годишната такса, която се изисква по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Собствениците на кастрираните кучета ще получат удостоверение, с което ще бъдат освободени от заплащане на данък за следващите години.



Срокът за записване е до 15 септември.

През миналата година в септемврийската кампания бяха кастрирани 49 кучета.