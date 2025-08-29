Подробно търсене

Кампания за безплатно кастриране на бездомни и домашни кучета ще има в Нова Загора през септември

Кореспондент на БТА в Сливен Велина Василева
Снимка: Кореспондент на БТА в Сливен Велина Василева (архив)
Нова Загора,  
29.08.2025 12:13
 (БТА)

Кампания за безплатно кастриране на бездомни и домашни кучета ще има в Нова Загора на 19, 20 и 21 септември. Това съобщиха от пресцентъра на Общината, която е организатор на инициативата със съдействието на Фондация Animal Hope Bulgaria - Казанлък.

Единственото условие за домашните кучета е те да бъдат регистрирани в Община Нова Загора и да е заплатена годишната такса, която се изисква по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Собствениците на кастрираните кучета ще получат удостоверение, с което ще бъдат освободени от заплащане на данък за следващите години.

Срокът за записване е до 15 септември.

През миналата година в септемврийската кампания бяха кастрирани 49 кучета.

/ЛРМ/

