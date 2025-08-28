Подробно търсене

В Бургас беше почетена паметта на полицаите, блъснати от автобус с мигранти

Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров
В Бургас беше почетена паметта на полицаите, блъснати от автобус с мигранти
В Бургас беше почетена паметта на полицаите, блъснати от автобус с мигранти
Снимки: Христо Стефанов/БТА
Бургас ,  
28.08.2025 13:13
 (БТА)

С възпоменателна церемония в Бургас беше почетена паметта на бургаските полицаи Атанас Градев и Йордан Илиев, които преди три години загубиха живота си при опит да спрат автобус, пълен с мигранти. Пред издигнатата паметна плоча до кръстовище „Трапезица“ се събраха повече от сто служители на Министерството на вътрешните работи (МВР). На церемонията присъстваха ръководители на ведомството и Областната дирекция в крайморския град, служители в различни структури на МВР, близки и приятели на Градев и Илиев, както и представители на местната власт. Събитието започна със заупокойна молитва, отслужена от бургаски духовници. 

Три години след тази загуба отново сме тук. Нека си спомним за тези достойни мъже, които служиха вярно на родината. Днес сме тук, за да си спомним за тях не само със скръб, но и с гордост, защото те показаха какво означава да се носи униформа – това е мисия. Нашата отговорност е да не позволим паметта им да избледнее, каза директорът на Областната дирекция на МВР в Бургас ст. комисар Владимир Маринов.

Обръщам се към всички служители на МВР – носете с гордост униформите си, каза областният управител Владимир Крумов. Той се обърна и към обществеността с думите: “Нека бъдем по добри, нека се обърнем към тези хора с уважение, защото те служат на всички нас“. На мястото, където стана катастрофа, днес бяха бивши министри и директори на полицията в Бургас. Полицаите бяха почетени с едноминутно мълчание, а паметната плоча беше отрупана с венци и цветя. 

Сирийският гражданин Омар Аднан беше осъден на 20 години лишаване от свобода при първоначален строг режим за умишлено причиняване на смъртта на двамата служители на МВР. Присъдата по процеса беше постановена през февруари тази година - близо 36 месеца след случилото се. Тежкият инцидент се разигра в ранните часове на 25 август 2022 година, когато Градев и Илиев реагират на сигнал за автобус, превозващ нелегални мигранти и чийто водач отказва да спре на полицейски разпореждания. В опит да го възпрепятстват, с автомобила си двамата препречват пътя на превозното средство, в което по данни на разследването се намират около 47 души.

Водачът на автобуса Омар Аднан не спира, а продължава с висока скорост и буквално помита патрулния автомобил, като след това се забива в два павилиона до близката автобусна спирка. Първоначално осъденият твърди, че е на 15 години, но назначената експертиза установява, че към момента на престъплението той е бил поне на 18–19 години.

/РИ/

