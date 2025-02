Кризисен щаб в българското Генерално консулство в Торонто следи ситуацията след авиокатастрофата на летище “Пиърсън”

Кризисен щаб в Генералното консулство на Република България в Торонто съобщи, че следи ситуацията със самолетната катастрофа на летище “Пиърсън” в канадския град.

Самолет на американска компания, идващ в Торонто от гр. Минеаполис, САЩ, катастрофира на летище “Пиърсън” в Торонто, Канада.

Петнадесет души са пострадали при катастрофата на самолет на летище "Пиърсън" в Торонто, включително едно дете. Двама души са в критично състояние, съобщи парамедицинската служба на района Пийл в Канада, цитирана от канадската телевизия Си Би Си. По нейна информация самолетът на авиокомпания "Делта Еърлайнс" се е преобърнал при кацане.

В Генералното консулство на Република България в Торонто към този момент не е постъпвала официална информация за пострадали или ранени български граждани.

Екипът на консулската служба сформира специален кризисен щаб във връзка с катастрофата и следи ситуацията.

Българските граждани могат да подават сигнали или да търсят съдействие на следните адреси:

Генерално консулство на Република България в Торонто, Канада

Consulate General of the Republic of Bulgaria in Toronto,Canada, 65 Overlea Blvd., Suite 230

Toronto, ON M4H 1P1; +1 416 696 2420;

@BulgariaToronto

Emergency line: +1 416 892 1738