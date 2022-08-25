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„Продължаваме Промяната“ определи водачите на листи за предстоящите избори

Таня Тодорова
„Продължаваме Промяната“ определи водачите на листи за предстоящите избори
„Продължаваме Промяната“ определи водачите на листи за предстоящите избори
София ,  
25.08.2022 07:56
 (БТА)

„Продължаваме Промяната“ определи водачите на листи за предстоящите избори за Народно събрание на 2 октомври, съобщиха от партията.

В 01 МИР Благоевград водач на листата е Андрей Гюров. Във 02 МИР Бургас - Константин Бачийски, 03 МИР Варна – Даниел Лорер. 

В 04 МИР Велико Търново листата води Йордан Терзийски, а в 05 МИР Видин – Иво Атанасов. В 06 МИР Враца водач е Деница Симеонова. Радослав Василев ще е води листата в 07 МИР Габрово, в 08 МИР Добрич - Йорданка Костадинова.

Никола Минчев е определен за водач на листата в 09 МИР Кърджали. В 10 МИР Кюстендил – Георги Стамов, 11 МИР Ловеч – Искрен Арабаджиев, 12 МИР Монтана – Инна Иванова, 13 МИР Пазарджик – Ивайло Шотев 

В 14 МИР Перник водач на листата на  „Продължаваме Промяната“ ще бъде Бойко Рашков. В 15 МИР Плевен – Иван Христанов, 16 МИР Пловдив – отново Никола Минчев. 

Водач в 17 МИР Пловдив-област е Росен Костурков, в 18 МИР Разград – Марин Шишев. 

В 19 МИР Русе листата ще се води от Николай Събев, в 20 МИР Силистра - от Стоян Георгиев. В 21 МИР Сливен – от Татяна Султанова, за 22 МИР Смолян е определен Михал Камбарев. 

В 23 МИР София водач на листа е Асен Василев, а в 24 МИР София – Кирил Петков, в 25 МИР София – Христо Петров, 26 МИР София–област – Александър Дунчев. 

В 27 МИР Стара Загора листата повежда Радослав Рибарски, а в 28 МИР Търговище – Даниел Лорер. В 29 МИР Хасково – отново Асен Василев, в 30 МИР Шумен – Николай Денков и 31 МИР Ямбол – Мирослав Иванов. 

/АБ/

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