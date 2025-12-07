site.btaКъм този момент тежкотоварни автомобили не могат да преминават през граничен преход "Кулата"
Към този момент тежкотоварни автомобили не могат да преминават през граничен преход "Кулата", видя репортер на БТА. Леки автомобили преминават свободно през прехода. Образувала се е километрична опашка от камиони, които очакват на място. Движението се отклонява на магистралата преди граничния преход. Причината за ограничението е протестът на гръцките фермери, който започна в сряда. Днес движението беше преустановено след 10:00 часа сутринта, като камиони все още не се пропускат.
Границата тогава беше блокирана малко след 14:00 часа. На „Промахон“ е разположена селскостопанска техника, с която протестиращите заплашват напълно да блокират движението, ако техните искания не бъдат изпълнени.
Шофьори разказаха, че вчера са били осигурявани „прозорци“ за преминаване на тежкотоварни автомобили, а днес е имало само рано сутринта. Някои от шофьорите чакат на границата вече повече от денонощие.
