Към този момент тежкотоварни автомобили не могат да преминават през граничен преход "Кулата", видя репортер на БТА. Леки автомобили преминават свободно през прехода. Образувала се е километрична опашка от камиони, които очакват на място. Движението се отклонява на магистралата преди граничния преход. Причината за ограничението е протестът на гръцките фермери, който започна в сряда. Днес движението беше преустановено след 10:00 часа сутринта, като камиони все още не се пропускат.

Границата тогава беше блокирана малко след 14:00 часа. На „Промахон“ е разположена селскостопанска техника, с която протестиращите заплашват напълно да блокират движението, ако техните искания не бъдат изпълнени.

Шофьори разказаха, че вчера са били осигурявани „прозорци“ за преминаване на тежкотоварни автомобили, а днес е имало само рано сутринта. Някои от шофьорите чакат на границата вече повече от денонощие.