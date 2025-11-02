Подробно търсене

Около 70 000 къса цигари без бандерол са открити при акция на полицията в софийското село Доброславци

София Господинова, Николай Трифонов
БТА, Село Доброславци (2 ноември 2025) Комисар Кристиян Костов дава брифинг по повод акция на икономическа полиция във връзка с контрабандни цигари. Снимка: Минко Чернев/БТА (ЕВ)
София,  
02.11.2025 15:19
 (БТА)

Около 70 000 къса цигари без бандерол са открити при акция на полицията в Доброславци в столичния район "Нови Искър", съобщи на брифинг в селото комисар Кристиян Костов, който даде подробности по случая.

Акцията е извършена днес от "Икономическа полиция" на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) съвместно с Девето районно управление на полицията, информира Костов. Той каза, че към момента в с. Доброславци текат съответните процесуално-следствени действия, при които е установено огромно количество акцизни стоки без бандерол.

Задържан е един човек, който е криминално проявен, в миналото е бил задържан за подобен вид престъпления. Паричната стойност на акцизните стоки ще бъде определена след назначаването на съответните експертизи, информира още комисар Костов.

/ТНП/

