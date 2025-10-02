Държавата ще помогне на сръбски студент активист, задържан от израелските власти при операция срещу флотилията "Глоубъл Сумуд" , каза сръбският президент

Задължение е на държавата да помага на всички свои граждани, което тя ще направи и по отношение на художника активист Огнен Маркович, който беше задържан на един от корабите, превозващи хуманитарна помощ за Газа с флотилията "Глоубъл Сумуд", заяви сръбският президент Александър Вучич, цитиран сръбската национална телевизия РТС.

"Често сме се сблъсквали с безотговорни хора, имаме колкото искате такива спасители на света. Днес, в крайна сметка, когато не са в състояние да се спасят, те викат държавата за помощ. Държавата, разбира се, винаги е насреща, за да помогне и винаги ще направи всичко, което може“, каза Вучич пред журналисти в Копенхаген, където се провежда седмата среща на върха на Европейската политическа общност.

Студенти от факултета по изобразително изкуство в Белград, участващи в антиправителствените блокади на факултети в Сърбия, съобщиха, че флотилията, прехваната от израелската армия снощи на път за Газа, е включвала кораб с техния колега, художник и активист Огнен Маркович.

В съобщението се посочва, че израелските сили са поели контрола над кораба „Адара“, един от плавателните съдове от флотилията "Глоубъл Сумуд", превозваща хуманитарна помощ за Газа, и че на борда на кораба е бил и Огнен Маркович.

На плавателните съдове от флотилията се намират и други чуждестранни граждани, включително един българин.

"Пътниците на Хамас-Сумуд безопасно и мирно пътуват до Израел, където ще започне процедурата по депортиране в Европа. Пътниците се намират в безопасност и са в добро здраве", съобщиха израелските власти по-рано днес, след като снощи прехванаха няколко кораба от флотилията.