КНА: Главният учен на Република Кипър обсъди в Индия възможностите за укрепване на сътрудничеството в научните изследвания и иновациите

Главният учен на Република Кипър Демитрис Скуридис участва в поредица стратегически срещи с някои от най-влиятелните бизнес, политически и академични лидери на Индия с цел задълбочаване на двустранното сътрудничество и проучване нови възможности за Кипър като глобална врата за иновации, търговия и инвестиции, предаде за БТА кипърската агенция КНА.

Като част от усилията за изграждане на силна изследователска екосистема Скуридис и заместник-министърът на изследванията, иновациите и цифровата политика Никодемос Дамяну се срещнаха с д-р Рагуан, ръководител на лабораториите за квантови и отбранителни изследвания, за да се запознаят с най-съвременните изследвания в областта на квантовите технологии в Индия и с най-добрите практики в областта на отбраната, се казва в цитирано от КНА прессъобщение.

По време на посещението в Индия Скуридис беше и основен лектор на Глобалната бизнес среща на Индийската търговска камара, една от водещите азиатски срещи на бизнес и правителствени лидери, и участва като панелист в две дискусии на високо равнище с фокус върху технологиите, изкуствения интелект и иновациите.

Всички тези ангажименти подчертават нарастващия импулс на Кипър като мост между Индия и Европа, отключвайки възможности в гейминг индустрията, спорта, фармацевтиката, медиите и трансграничната търговия, като същевременно позиционират Кипър като стратегически център за иновации, инвестиции и глобално разширяване в ключови индустрии, се казва още в цитираното от КНА прессъобщение.

