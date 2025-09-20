Медици от Северно Косово протестираха след акция на косовската полиция в болница

Медицински служители са участвали в демонстрация пред сградата на болницата в населената със сърби северна част на косовския град Митровица в знак на протест срещу полицейска акция в болницата, съобщи вчера регионалната телевизия Ен 1, като се позовава на косовския портал КосСев.

Директорът на болницата д-р Златан Елек, който е и лидер на основната партия на косовските сърби Сръбска листа, каза на протеста, че полицията е влязла в болницата и в градския Център за здравни грижи без предупреждение и без съгласието на ръководството. Елек обвини косовската полиция, че е тормозила охраната на болницата, на която е било казано да напусне и да не се връща повече.

Според КосСев косовската полиция е отрекла да е влизала в болницата, но е потвърдила, че нейни служители са претърсили помещението на охраната в здравния център.

На демонстрацията Елек призова силите на НАТО КейФОР и европейската мисия ЕУЛЕКС спешно да поставят свои служители на входовете на здравните и образователните институции, за да „предотвратят бъдещи атаки от силите на (косовския премиер Албин) Курти и местни предатели“.