ЕК: Твърденията на Русия, че ЕС подбужда протестите в Сърбия са неточни

Твърденията на Русия, че Европейският съюз подбужда протестите в Сърбия са неточни, заяви говорителят на Европейската комисия Гийом Мерсие, цитиран от белградската агенция Бета.

"Още един опит на Русия да разпространи дезинформация и неприятелска политическа реторика срещу ЕС, нейните страни членки или страните кандидатки за членство", каза Мерсие в изявление за "Инсайдер".

Службата за външно разузнаване (СВР) на Руската федерация съобщи в изявление в понеделник за предполагаема подготовка за насилствено превземане на властта в Сърбия по случай годишнината от инцидента на гарата в Нови Сад на 1 ноември, когато загинаха 16 души. СВР обяви, че ЕС и страните членки стоят зад протестите в Сърбия, за да доведат на власт „послушно ръководство, лоялно към Брюксел“, и че в това им помагат няколко медии, „финансирани от Брюксел“.

Говорителят на ЕК изрази съжаление, че отделни сръбски медии са разпространили тези твърдения на Русия и подчерта, че сръбските власти трябва да работят за предотвратяване на дезинформацията.

"Манипулацията и намесата на чужда информация, включително и антиевропейските наративи, които пропагандират множество медии, както и дезинформацията остават тревожни въпроси, с които трябва спешно да се занимаем. Сръбските власти са длъжни да поемат по-голяма отговорност за борбата с дезинформацията, както и да осигурят по-проактивна и обективна комуникация за процеса по присъединяване на Сърбия в ЕС, но и за самия ЕС", посочи Мерсие.

От 10 месеца в Сърбия се провеждат антиправителствени протести, организирани предимно от студенти, които настояват виновните за трагедията в Нови Сад, където загинаха 16 души след срутване на козирката на жп гарата, да понесат политическа и наказателна отговорност и институциите да заработят. През май студентите поискаха да бъдат свикани предсрочни парламентарни избори и обявиха правителството за нелегитимно, а през лятото протестите преминаха в различни форми на гражданско неподчинение, сблъсъци с полицията и масови арести.