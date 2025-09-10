ЕНП скоро ще обсъди бъдещето на управляващата в Сърбия партия в редиците си

Европейската народна партия (ЕНП) реши да „започне процес на проверка“ във връзка с асоциираното членство на Сръбската прогресивна партия (СПП) на президента на Сърбия Александър Вучич, съобщи председателят на ЕНП Манфред Вебер, цитиран от Евронюз.

„ЕНП не си е затваряла очите за случващото се в Сърбия“, подчерта Вебер пред репортери вчера в Страсбург

Масови протести започнаха в Сърбия през ноември, след като рухна козирката на наскоро ремонтираната гара в Нови Сад, в резултат на което загинаха 16 души. Протестиращите смятат, че до трагедията се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване на трагедията и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори. Продължаващите вече десет месеца протести, оглавявани от студенти, бяха предимно мирни, но напоследък все по-често се стига до сблъсъци между силите на реда и протестиращи, които обвиняват полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила.

Обръщайки се към медиите вчера преди пленарното заседание на Европейския парламент, Манфред Вебер посочи, че ЕНП внимателно следи развитието на събитията в Сърбия, информира регионалната телевизия Ен1.

Партията на Вучич е асоцииран член на ЕНП от 2016 година , тъй като Сърбия е страна кандидатка за ЕС. Асоциираните партии имат тесни връзки и споделят ценностите на дясноцентристката ЕНП, но имат ограничено право на глас.

Политиката на Вучич създава напрежение в ЕНП, научи Евронюз от няколко източници в партията.

По този въпрос има дебат в семейството на ЕНП. Ние сме наясно с развитието на събитията, виждаме снимките, виждаме случващото се там, каза Вебер.

Вебер уточни, че с проучването на въпроса за членството в СПП ще бъде натоварена работна група на ЕНП и ще се осъществи „в следващите дни“.

ЕНП също така критикува близките връзки между Вучич и руския президент Владимир Путин.

Въпреки руското нахлуване в Украйна и санкциите срещу Москва, наложени от ЕС, сръбският президент поддържа тесни връзки с Русия, подчертавайки историческите връзки с Москва и енергийната сигурност. На 9 май Вучич се присъедини към Владимир Путин в Москва за парада за Деня на победата.

Източник от ЕНП каза пред Евронюз, че в партийното семейство се водят много дискусии за това как да се процедира с членството на партията на Вучич.

Отношението към опозиционните протести от страна на Вучич и връзките му с Путин и унгарския премиер Виктор Орбан представляват проблем за ЕНП, каза източникът. От друга страна, мнозина в ЕНП смятат, че комуникационните канали с Вучич трябва да останат отворени и запазването на асоциираното членство на СПП би могло да допринесе за това.

В неотдавнашно интервю за Евронюз Вучич заяви, че бъдещето на Сърбия е в ЕС. Той защити начина си на справяне с масовите демонстрации и каза, че е готов за диалог, но обвини демонстрантите за насилието по улиците.