АНА-МПА: Кириакос Пиеракакис е новият председател на Еврогрупата

Гръцкият финансов министър Кириакос Пиеракакис беше избран днес за председател на Еврогрупата. Мандатът му ще продължи две години и половина и той встъпва в длъжност утре, предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

„Днес Еврогрупата избра Кириакос Пиеракакис, министър на икономиката и финансите на Гърция, за председател на Еврогрупата в съответствие с Протокол 14 от договорите на ЕС. Новият председател ще встъпи в длъжност от 12 декември 2025 г. и ще служи с мандат от две години и половина. Първото заседание на Еврогрупата под председателството на Кириакос Пиеракакис е планирано за 19 януари 2026 г.“, се казва в съобщението на Еврогрупата.

Тасулас поздрави Пиеракакис за председателството на Еврогрупата

Президентът на Република Гърция Константин Тасулас поздрави Пиеракакис за избирането му за председател на Еврогрупата, като му пожела успех в координирането на работата на Съвета на министрите на финансите от еврозоната.

Тасулас каза, че изборът на Пиракакис е „признание за престижа на страната ни и за ефективността на икономическата ни политика“ и добави, че той отразява „многогодишните национални усилия, които осигуриха успеха на Гърция в преодоляването на икономическата криза и укрепването на позицията ѝ в Европа“.

Мицотакис за избирането на Пиеракакис: Силно послание, че идват по-добри дни

След избирането на Пиеракакис за председател на Еврогрупата гръцкият премиер Кириакос Мицотакис каза, че това е ден на гордост за Гърция. Той също така подчерта, че това е най-категоричното признание за положителния курс на Гърция.

Гръцкият премиер отбеляза, че това развитие идва „точно десетилетие, след като страната беше на ръба на колапса, със затворени банки и точно преди излизането от еврозоната“ и добави: „Гърция показа на практика, че фискалната последователност е предпоставка за подобряване на доверието в нея. И освен това, че може в комбинация със смели реформи да е в крак с динамичния растеж. Растеж, който създава работни места и в крайна сметка връща дивидент на гражданите.“

В заключение Мицотакис каза, че „избирането на нашия финансов министър за ръководител на Еврогрупата е важен етап по пътя към напредък. Събитие, което дава увереност на страната. То също така въоръжава правителството с нов импулс за изпълнение на програмата си, като 2027 г. е първият етап, а 2030 г. е хоризонтът. Най-важното е, че изпраща силно послание за оптимизъм и национален подем, че предстоят по-добри неща“.